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В России потушили 30 природных пожаров за сутки
В России потушили 30 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 6559 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:53:00+03:00
2025-06-12T10:53:00+03:00
2025-06-12T10:53:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 6559 гектаров, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6559 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ действовали 53 лесных пожара. Наибольшая их площадь зафиксирована в Забайкальском крае - 18 пожаров на площади 357 362 гектара.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 30 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 30 природных пожаров за сутки