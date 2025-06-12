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В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров - РИА Новости, 12.06.2025
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08:14 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pozhar-2022426578.html
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров - РИА Новости, 12.06.2025
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров
Лесные пожары на общей площади почти 11 тысяч гектаров потушили в Бурятии за сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:14:00+03:00
2025-06-12T08:14:00+03:00
республика бурятия
кижингинский район
селенгинский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 12 июн - РИА Новости. Лесные пожары на общей площади почти 11 тысяч гектаров потушили в Бурятии за сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружено шесть возгораний. "Ликвидировано два лесных пожара в Еравнинском районе на площади 10 980 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что один лесной пожар в Кижингинском районе на 15,5 тысячи гектаров локализован. На утро четверга действует 26 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 38,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Пять действующих пожаров возникли из-за сухой грозы. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров - вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На тушении работают 436 человек, задействовано 67 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия
кижингинский район
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республика бурятия, кижингинский район, селенгинский район, природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Кижингинский район, Селенгинский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров

Лесные пожары на площади 10 980 гектаров потушили в Бурятии за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 12 июн - РИА Новости. Лесные пожары на общей площади почти 11 тысяч гектаров потушили в Бурятии за сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным агентства, за прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружено шесть возгораний.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"Ликвидировано два лесных пожара в Еравнинском районе на площади 10 980 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один лесной пожар в Кижингинском районе на 15,5 тысячи гектаров локализован. На утро четверга действует 26 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 38,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
Пять действующих пожаров возникли из-за сухой грозы. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров - вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнем.
На тушении работают 436 человек, задействовано 67 единиц техники.
В Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Республика БурятияКижингинский районСеленгинский районПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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