https://ria.ru/20250612/pozhar-2022426578.html

В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров

В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров - РИА Новости, 12.06.2025

В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров

Лесные пожары на общей площади почти 11 тысяч гектаров потушили в Бурятии за сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:14:00+03:00

2025-06-12T08:14:00+03:00

2025-06-12T08:14:00+03:00

республика бурятия

кижингинский район

селенгинский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 12 июн - РИА Новости. Лесные пожары на общей площади почти 11 тысяч гектаров потушили в Бурятии за сутки, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружено шесть возгораний. "Ликвидировано два лесных пожара в Еравнинском районе на площади 10 980 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что один лесной пожар в Кижингинском районе на 15,5 тысячи гектаров локализован. На утро четверга действует 26 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 38,1 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Пять действующих пожаров возникли из-за сухой грозы. Два лесных пожара перешли с Забайкальского края. Шесть пожаров - вследствие горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На тушении работают 436 человек, задействовано 67 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250612/podmoskove-2022405346.html

республика бурятия

кижингинский район

селенгинский район

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республика бурятия, кижингинский район, селенгинский район, природные пожары в россии, происшествия