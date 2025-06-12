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Президент Ирана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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10:12 12.06.2025 (обновлено: 10:54 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022440714.html
Президент Ирана поздравил Путина с Днем России
Президент Ирана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Президент Ирана поздравил Путина с Днем России
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравлении президенту Российской Федерации Владимира Путина с Днем России заявил, что сотрудничество обеих стран будет... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:12:00+03:00
2025-06-12T10:54:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
день россии
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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравлении президенту Российской Федерации Владимира Путина с Днем России заявил, что сотрудничество обеих стран будет развиваться с каждым днем."К счастью, сотрудничество между Ираном и Россией сейчас растет и вышло на стратегический уровень. Я уверен, что, по мере сохранения тенденции, сотрудничество на двустороннем, а также на региональном и международном уровнях между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией день ото дня будет расширяться, и народы обеих стран получат от этого выгоду", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Ирана.Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия), а также принятие Конституции РФ.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире, день россии
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире, День России
Президент Ирана поздравил Путина с Днем России

Пезешкиан в поздравлении Путину выразил уверенность в развитии отношений с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / POOL
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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравлении президенту Российской Федерации Владимира Путина с Днем России заявил, что сотрудничество обеих стран будет развиваться с каждым днем.
"К счастью, сотрудничество между Ираном и Россией сейчас растет и вышло на стратегический уровень. Я уверен, что, по мере сохранения тенденции, сотрудничество на двустороннем, а также на региональном и международном уровнях между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией день ото дня будет расширяться, и народы обеих стран получат от этого выгоду", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Ирана.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия), а также принятие Конституции РФ.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
Вчера, 01:27
 
ИранРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианВ миреДень России
 
 
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