https://ria.ru/20250612/pozdravlenie-2022440714.html

Президент Ирана поздравил Путина с Днем России

Президент Ирана поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Президент Ирана поздравил Путина с Днем России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравлении президенту Российской Федерации Владимира Путина с Днем России заявил, что сотрудничество обеих стран будет... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:12:00+03:00

2025-06-12T10:12:00+03:00

2025-06-12T10:54:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

день россии

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ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравлении президенту Российской Федерации Владимира Путина с Днем России заявил, что сотрудничество обеих стран будет развиваться с каждым днем."К счастью, сотрудничество между Ираном и Россией сейчас растет и вышло на стратегический уровень. Я уверен, что, по мере сохранения тенденции, сотрудничество на двустороннем, а также на региональном и международном уровнях между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией день ото дня будет расширяться, и народы обеих стран получат от этого выгоду", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Ирана.Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия), а также принятие Конституции РФ.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире, день россии