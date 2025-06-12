https://ria.ru/20250612/pomosch-2022538671.html

Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине

Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.06.2025

Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:24:00+03:00

2025-06-12T19:24:00+03:00

2025-06-12T19:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

борис писториус

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем помощи за год составит около 9 миллиардов евро, сообщил портал немецкого телеканала n-tv. "Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о перспективе предоставления военной помощи в размере ещё 1,9 миллиарда евро. По его словам, средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности", - говорится в публикации. Уточняется, что министр сообщил об этом в четверг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. "Если бундестаг одобрит выделение дополнительных средств, Германия в 2025 году предоставит Украине в общей сложности около 9 миллиардов евро помощи", - добавил телеканал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250612/taurus-2022536171.html

https://ria.ru/20250319/pistorius-2005938709.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, борис писториус, владимир зеленский