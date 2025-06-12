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Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pomosch-2022538671.html
Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине
Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 12.06.2025
Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:24:00+03:00
2025-06-12T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем помощи за год составит около 9 миллиардов евро, сообщил портал немецкого телеканала n-tv. "Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о перспективе предоставления военной помощи в размере ещё 1,9 миллиарда евро. По его словам, средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности", - говорится в публикации. Уточняется, что министр сообщил об этом в четверг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. "Если бундестаг одобрит выделение дополнительных средств, Германия в 2025 году предоставит Украине в общей сложности около 9 миллиардов евро помощи", - добавил телеканал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250612/taurus-2022536171.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Владимир Зеленский
Минобороны ФРГ объявило о планах выделить дополнительную помощь Украине

Писториус объявил о планах выделить еще 1,9 млрд евро помощи Киеву в 2025 году

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году, таким образом, общий объем помощи за год составит около 9 миллиардов евро, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.
"Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о перспективе предоставления военной помощи в размере ещё 1,9 миллиарда евро. По его словам, средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности", - говорится в публикации.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Уточняется, что министр сообщил об этом в четверг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
"Если бундестаг одобрит выделение дополнительных средств, Германия в 2025 году предоставит Украине в общей сложности около 9 миллиардов евро помощи", - добавил телеканал.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусВладимир Зеленский
 
 
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