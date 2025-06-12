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Полиция в Лос-Анджелесе, окружившая протестующих, приступила к задержаниям

Полиция в Лос-Анджелесе, окружившая протестующих, приступила к задержаниям - РИА Новости, 12.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе, окружившая протестующих, приступила к задержаниям

Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:19:00+03:00

2025-06-12T08:19:00+03:00

2025-06-12T08:29:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости.Ранее полиция взяла в оцепление большую группу протестующих. Люди выходили из укрытий с поднятыми руками.Спустя порядка 20 минут после окружения силовики приступили к арестам. Вероятно, задерживали самых активных протестующих.

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Задержания на акции протеста в Лос-Анджелесе Полиция в Лос-Анджелесе, блокировавшая группу протестующих, приступила к выборочным задержаниям. 2025-06-12T08:19 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире