https://ria.ru/20250612/pogoda-2022403961.html

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники - РИА Новости, 12.06.2025

Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники

Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:56:00+03:00

2025-06-12T01:56:00+03:00

2025-06-12T01:56:00+03:00

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

день победы

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный - в ночь на субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет 9-11 градусов, днем - 18-23 градуса, местами пройдет небольшой дождь. "В пятницу начнется более заметное изменение. Хорошо выраженный циклон сейчас южнее Москвы, в Центральном Черноземье, и по этим регионам он будет перемещаться с запада на восток", - добавил метеоролог. По его словам, наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу. "Дневные температуры в пятницу будут уже пониже - 16-21, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет 11-13 градусов, днем - 15-17 градусов", - добавил синоптик. Он отметил, что температура при этом будет всего на 1-1,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье начнется постепенное улучшение погоды.

https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html

https://ria.ru/20250609/pogoda-2021800672.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, погода