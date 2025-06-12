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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники - РИА Новости, 12.06.2025
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01:56 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/pogoda-2022403961.html
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники - РИА Новости, 12.06.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники
Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:56:00+03:00
2025-06-12T01:56:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
день победы
погода
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный - в ночь на субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет 9-11 градусов, днем - 18-23 градуса, местами пройдет небольшой дождь. "В пятницу начнется более заметное изменение. Хорошо выраженный циклон сейчас южнее Москвы, в Центральном Черноземье, и по этим регионам он будет перемещаться с запада на восток", - добавил метеоролог. По его словам, наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу. "Дневные температуры в пятницу будут уже пониже - 16-21, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет 11-13 градусов, днем - 15-17 градусов", - добавил синоптик. Он отметил, что температура при этом будет всего на 1-1,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье начнется постепенное улучшение погоды.
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, погода
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы, Погода
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники

Вильфанд: в Центральной России с пятницы начнется заметное ухудшение погоды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный - в ночь на субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет 9-11 градусов, днем - 18-23 градуса, местами пройдет небольшой дождь.
"В пятницу начнется более заметное изменение. Хорошо выраженный циклон сейчас южнее Москвы, в Центральном Черноземье, и по этим регионам он будет перемещаться с запада на восток", - добавил метеоролог.
По его словам, наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу.
"Дневные температуры в пятницу будут уже пониже - 16-21, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет 11-13 градусов, днем - 15-17 градусов", - добавил синоптик.
Он отметил, что температура при этом будет всего на 1-1,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье начнется постепенное улучшение погоды.
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