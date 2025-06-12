Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в праздники
Вильфанд: в Центральной России с пятницы начнется заметное ухудшение погоды
Прохожие во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заметное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, с запада на восток будет перемещаться циклон, ожидается понижение температуры и дождь, наиболее сильный - в ночь на субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Порадовать прогнозом я не смогу, не совсем радостная будет информация. Воздушные массы в Центральную Россию сейчас перемещаются с северо-запада, и они будут приобретать все более северную составляющую", - сказал Вильфанд.
По его словам, в ночь на четверг в центре европейской России будет 9-11 градусов, днем - 18-23 градуса, местами пройдет небольшой дождь.
"В пятницу начнется более заметное изменение. Хорошо выраженный циклон сейчас южнее Москвы, в Центральном Черноземье, и по этим регионам он будет перемещаться с запада на восток", - добавил метеоролог.
По его словам, наиболее интенсивные осадки в Москве и соседней с ней областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу.
"Дневные температуры в пятницу будут уже пониже - 16-21, прогнозируются гроза и порывы до 15 метров в секунду. Ночью в субботу будет 11-13 градусов, днем - 15-17 градусов", - добавил синоптик.
Он отметил, что температура при этом будет всего на 1-1,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье начнется постепенное улучшение погоды.
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