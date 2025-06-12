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В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 12.06.2025
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02:32 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/podmoskove-2022405346.html
В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме
В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 12.06.2025
В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме
Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:32:00+03:00
2025-06-12T02:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "12.06.2025 в 00.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городском округе Красногорск... 01.23 - локализация пожара на площади 180 (квадратных метров - ред.). 01.33 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщениях на сайте ведомства. Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.
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московская область (подмосковье)
красногорск
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

В Подмосковье загорелся многоквартирный дом на площади 180 квадратных метров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"12.06.2025 в 00.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городском округе Красногорск... 01.23 - локализация пожара на площади 180 (квадратных метров - ред.). 01.33 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщениях на сайте ведомства.
Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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