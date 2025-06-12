https://ria.ru/20250612/podmoskove-2022405346.html

В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 12.06.2025

В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:32:00+03:00

2025-06-12T02:32:00+03:00

2025-06-12T02:32:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "12.06.2025 в 00.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городском округе Красногорск... 01.23 - локализация пожара на площади 180 (квадратных метров - ред.). 01.33 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщениях на сайте ведомства. Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20250531/pozhar-2020177441.html

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)