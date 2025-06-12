https://ria.ru/20250612/plennye-2022491646.html
В Россию вернули группу военных из украинского плена
В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 12.06.2025
В Россию вернули группу военных из украинского плена
Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:28:00+03:00
2025-06-12T14:28:00+03:00
2025-06-12T17:44:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
в мире
белоруссия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.Подробности обмена:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html
россия
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны.
2025-06-12T14:28
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Разговор российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена, с близкими
- Ромка, ты что ли?!
- Да я, а кто же еще, я, брат!
Эмоциональный разговор с близкими российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, в мире, белоруссия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, В мире, Белоруссия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Россию вернули группу военных из украинского плена
Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной