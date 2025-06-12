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В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 12.06.2025 (обновлено: 17:44 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/plennye-2022491646.html
В Россию вернули группу военных из украинского плена
В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 12.06.2025
В Россию вернули группу военных из украинского плена
Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:28:00+03:00
2025-06-12T17:44:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
в мире
белоруссия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.Подробности обмена:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
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россия
белоруссия
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Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны.
2025-06-12T14:28
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Разговор российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена, с близкими
- Ромка, ты что ли?! - Да я, а кто же еще, я, брат! Эмоциональный разговор с близкими российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, в мире, белоруссия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, В мире, Белоруссия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Россию вернули группу военных из украинского плена

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.
Подробности обмена:
  • Киеву передали военнопленных ВСУ;
  • российских бойцов доставят в медицинские центры Минобороны России для лечения и реабилитации;
  • cейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.

Первую группу российских военных вернули 9 июня, вторую — на следующий день.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Видео начавшегося процесса передачи тел погибших солдат - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат
11 июня, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьВ миреБелоруссияВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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