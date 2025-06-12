https://ria.ru/20250612/plennye-2022491646.html

В Россию вернули группу военных из украинского плена

В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 12.06.2025

В Россию вернули группу военных из украинского плена

Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:28:00+03:00

2025-06-12T14:28:00+03:00

2025-06-12T17:44:00+03:00

россия

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безопасность

в мире

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Из украинского плена вернули третью группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.Подробности обмена:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html

россия

белоруссия

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2025

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны. 2025-06-12T14:28 true PT0M20S

Разговор российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена, с близкими - Ромка, ты что ли?! - Да я, а кто же еще, я, брат! Эмоциональный разговор с близкими российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена 2025-06-12T14:28 true PT1M14S

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Ольга Фомченкова

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