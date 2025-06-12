https://ria.ru/20250612/peskov-2022526363.html
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости, 12.06.2025
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией
Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:41:00+03:00
2025-06-12T17:41:00+03:00
2025-06-12T17:41:00+03:00
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марко рубио
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. Песков назвал поздравление Рубио хорошей новостью, которая еще раз показывает, что действующая администрация США отличается от предыдущей, и при сохранении большого количества разногласий между странами она все-таки выступает за диалог с Россией. "Это совпадает с нашим подходом", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, марко рубио, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Павел Зарубин, В мире
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией
Песков: позиция США по диалогу с Россией совпадает с подходом Москвы