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Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости, 12.06.2025
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17:41 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/peskov-2022526363.html
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости, 12.06.2025
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией
Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:41:00+03:00
2025-06-12T17:41:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
марко рубио
павел зарубин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. Песков назвал поздравление Рубио хорошей новостью, которая еще раз показывает, что действующая администрация США отличается от предыдущей, и при сохранении большого количества разногласий между странами она все-таки выступает за диалог с Россией. "Это совпадает с нашим подходом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html
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россия, сша, дмитрий песков, марко рубио, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Павел Зарубин, В мире
Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией

Песков: позиция США по диалогу с Россией совпадает с подходом Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. Песков назвал поздравление Рубио хорошей новостью, которая еще раз показывает, что действующая администрация США отличается от предыдущей, и при сохранении большого количества разногласий между странами она все-таки выступает за диалог с Россией.
"Это совпадает с нашим подходом", - сказал Песков.
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