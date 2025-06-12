https://ria.ru/20250612/peskov-2022526363.html

Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией

Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией - РИА Новости, 12.06.2025

Песков высказался о позиции США по диалогу с Россией

Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:41:00+03:00

2025-06-12T17:41:00+03:00

2025-06-12T17:41:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

марко рубио

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. Песков назвал поздравление Рубио хорошей новостью, которая еще раз показывает, что действующая администрация США отличается от предыдущей, и при сохранении большого количества разногласий между странами она все-таки выступает за диалог с Россией. "Это совпадает с нашим подходом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, марко рубио, павел зарубин, в мире