https://ria.ru/20250612/pentagon-2022561810.html
Шеф Пентагона признал отставание США от Китая в судостроении
Шеф Пентагона признал отставание США от Китая в судостроении - РИА Новости, 13.06.2025
Шеф Пентагона признал отставание США от Китая в судостроении
США уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, заявил в четверг министр обороны Соединенных Штатов Пит... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-12T23:58:00+03:00
2025-06-12T23:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, заявил в четверг министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей, заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет. "Мы проигрываем Китаю в судостроении — и по мощностям, и по числу кораблей. Китай располагает судостроительными мощностями, которые превышают американские в 230 раз", — заявил Хегсет, выступая на слушаниях перед комитетом по делам вооружённых сил палаты представителейПо его словам, 70% китайских боевых кораблей были спущены на воду после 2010 года, тогда как у США таких только 23%.При этом, продолжил глава Пентагона, морское преимущество США "стремительно сокращается" из-за десятилетий деиндустриализации, консолидации и сокращения мощностей по строительству и ремонту судов — как в военном, так и в коммерческом секторах. "Судостроение — приоритет номер один для флота, для президента Трампа и для меня лично. Мы больше не можем тратить миллиарды налогоплательщиков, получая задержки и дефицит мощностей", — заявил Хегсет. Он также отметил, что цель ВМС США — довести численность флота до 381 корабля, но в настоящее время флот "застрял на отметке ниже 300". В военное время это будет иметь катастрофические последствия, предупредил глава оборонного ведомтсва.
https://ria.ru/20250611/pentagon-2022361985.html
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в мире, сша, пит хегсет, китай, пентагон
В мире, США, Пит Хегсет, Китай, Пентагон
Шеф Пентагона признал отставание США от Китая в судостроении
Хегсет: США проигрывают Китаю в судостроении, флот отстаёт по численности
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, заявил в четверг министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей, заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет.
«
"Мы проигрываем Китаю
в судостроении — и по мощностям, и по числу кораблей. Китай располагает судостроительными мощностями, которые превышают американские в 230 раз", — заявил Хегсет, выступая на слушаниях перед комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей
По его словам, 70% китайских боевых кораблей были спущены на воду после 2010 года, тогда как у США
таких только 23%.
При этом, продолжил глава Пентагона, морское преимущество США "стремительно сокращается" из-за десятилетий деиндустриализации, консолидации и сокращения мощностей по строительству и ремонту судов — как в военном, так и в коммерческом секторах.
"Судостроение — приоритет номер один для флота, для президента Трампа и для меня лично. Мы больше не можем тратить миллиарды налогоплательщиков, получая задержки и дефицит мощностей", — заявил Хегсет.
Он также отметил, что цель ВМС США — довести численность флота до 381 корабля, но в настоящее время флот "застрял на отметке ниже 300". В военное время это будет иметь катастрофические последствия, предупредил глава оборонного ведомтсва.