https://ria.ru/20250612/pensiya-2022404910.html
В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии - РИА Новости, 12.06.2025
В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
Россияне с зарплатой 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере около 32 тысяч рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:19:00+03:00
2025-06-12T02:19:00+03:00
2025-06-12T03:12:00+03:00
общество
ольга епифанова
россия
пенсия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне с зарплатой 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере около 32 тысяч рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ", - сказала парламентарий. Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно. "В 2025 году стоимость одного ИПК равняется 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии - 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию накоплено, скажем, 160 баллов, то по значениям 2025 года пенсия может составить около 32,2 тысячи рублей", - пояснила Епифанова. Сенатор подчеркнула, что данный расчет является ориентировочным, так как итоговая сумма будущей пенсии зависит от "общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты". "Для увеличения размера будущей пенсии ключевым остается официальное трудоустройство с полностью "белой" заработной платой. Продолжительная трудовая деятельность позволяет накопить большее количество пенсионных баллов. Кроме того, законодательство предоставляет возможность отложить выход на заслуженный отдых, что приведет к увеличению итоговых выплат за счет применения повышающих коэффициентов. Также следует обратить внимание на программы долгосрочных сбережений, которые при государственной поддержке помогают гражданам формировать дополнительные пенсионные накопления", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250611/pensiya-2022149543.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, ольга епифанова, россия, пенсия
Общество, Ольга Епифанова, Россия, Пенсия
В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии
Епифанова рассказала, какую пенсию получит человек при зарплате сто тысяч рублей
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россияне с зарплатой 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере около 32 тысяч рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ", - сказала парламентарий.
Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно. "В 2025 году стоимость одного ИПК равняется 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии - 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию накоплено, скажем, 160 баллов, то по значениям 2025 года пенсия может составить около 32,2 тысячи рублей", - пояснила Епифанова
.
Сенатор подчеркнула, что данный расчет является ориентировочным, так как итоговая сумма будущей пенсии зависит от "общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты".
"Для увеличения размера будущей пенсии ключевым остается официальное трудоустройство с полностью "белой" заработной платой. Продолжительная трудовая деятельность позволяет накопить большее количество пенсионных баллов. Кроме того, законодательство предоставляет возможность отложить выход на заслуженный отдых, что приведет к увеличению итоговых выплат за счет применения повышающих коэффициентов. Также следует обратить внимание на программы долгосрочных сбережений, которые при государственной поддержке помогают гражданам формировать дополнительные пенсионные накопления", - добавила парламентарий.