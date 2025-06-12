https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными - РИА Новости, 12.06.2025
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными
Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:37:00+03:00
2025-06-12T00:37:00+03:00
2025-06-12T00:37:00+03:00
общество
москва
россия
сергей собянин
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152383/15/1523831556_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_e781b86613d2ca8073ca776735917096.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, оставить машину без оплаты можно по 14 июня на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152383/15/1523831556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_042f651a903f7c8ae39286295d413c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, сергей собянин, день россии
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, День России
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными
Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня