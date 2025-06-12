https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html

Парковки в Москве на выходных будут бесплатными

Парковки в Москве на выходных будут бесплатными - РИА Новости, 12.06.2025

Парковки в Москве на выходных будут бесплатными

Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:37:00+03:00

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общество

москва

россия

сергей собянин

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, оставить машину без оплаты можно по 14 июня на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, сергей собянин, день россии