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Парковки в Москве на выходных будут бесплатными - РИА Новости, 12.06.2025
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00:37 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными - РИА Новости, 12.06.2025
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными
Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:37:00+03:00
2025-06-12T00:37:00+03:00
общество
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россия
сергей собянин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, оставить машину без оплаты можно по 14 июня на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
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общество, москва, россия, сергей собянин, день россии
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, День России
Парковки в Москве на выходных будут бесплатными

Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парковки на улицах Москвы становятся бесплатными с 12 по 14 июня в честь Дня России.
Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, оставить машину без оплаты можно по 14 июня на всех улицах, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом.
При этом парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
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