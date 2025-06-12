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Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян - РИА Новости, 12.06.2025
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01:05 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ospa-2022399785.html
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян - РИА Новости, 12.06.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:05:00+03:00
2025-06-12T01:05:00+03:00
общество
здоровье - общество
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В Российской Федерации мы держим ситуацию (с оспой обезьян - ред.) на контроле, мы видим единичные случаи - это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать", - рассказала Попова, отвечая на вопрос РИА Новости. Она добавила, что болезни, связанные с сыпью, часто ошибочно диагностируют в Африке как оспу обезьян. По ее словам, так происходит из-за отсутствия достоверных инструментов лабораторной диагностики. "Потому что, когда приехали наши коллеги, сотрудники наших научно-исследовательских организаций, они приехали с оборудованием, с тестами и очень четко доказали, что в определенном количестве случаев это никак не оспа обезьяна", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20250502/ospa-2014697523.html
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общество, здоровье - общество, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
Общество, Здоровье - Общество, Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Россия
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян

Попова: в России фиксируются единичные завозные случаи оспы обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российской Федерации мы держим ситуацию (с оспой обезьян - ред.) на контроле, мы видим единичные случаи - это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать", - рассказала Попова, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Она добавила, что болезни, связанные с сыпью, часто ошибочно диагностируют в Африке как оспу обезьян. По ее словам, так происходит из-за отсутствия достоверных инструментов лабораторной диагностики.
"Потому что, когда приехали наши коллеги, сотрудники наших научно-исследовательских организаций, они приехали с оборудованием, с тестами и очень четко доказали, что в определенном количестве случаев это никак не оспа обезьяна", - добавила глава ведомства.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАфрикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссия
 
 
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