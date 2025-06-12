Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян
Попова: в России фиксируются единичные завозные случаи оспы обезьян
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российской Федерации мы держим ситуацию (с оспой обезьян - ред.) на контроле, мы видим единичные случаи - это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать", - рассказала Попова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она добавила, что болезни, связанные с сыпью, часто ошибочно диагностируют в Африке как оспу обезьян. По ее словам, так происходит из-за отсутствия достоверных инструментов лабораторной диагностики.
"Потому что, когда приехали наши коллеги, сотрудники наших научно-исследовательских организаций, они приехали с оборудованием, с тестами и очень четко доказали, что в определенном количестве случаев это никак не оспа обезьяна", - добавила глава ведомства.
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