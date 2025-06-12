https://ria.ru/20250612/ospa-2022399785.html

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян - РИА Новости, 12.06.2025

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:05:00+03:00

2025-06-12T01:05:00+03:00

2025-06-12T01:05:00+03:00

общество

здоровье - общество

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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СОЧИ, 12 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В Российской Федерации мы держим ситуацию (с оспой обезьян - ред.) на контроле, мы видим единичные случаи - это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать", - рассказала Попова, отвечая на вопрос РИА Новости. Она добавила, что болезни, связанные с сыпью, часто ошибочно диагностируют в Африке как оспу обезьян. По ее словам, так происходит из-за отсутствия достоверных инструментов лабораторной диагностики. "Потому что, когда приехали наши коллеги, сотрудники наших научно-исследовательских организаций, они приехали с оборудованием, с тестами и очень четко доказали, что в определенном количестве случаев это никак не оспа обезьяна", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20250502/ospa-2014697523.html

https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия