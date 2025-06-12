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Орбан предложил Зеленскому поблагодарить Венгрию - РИА Новости, 12.06.2025
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00:28 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/orban-2022397038.html
Орбан предложил Зеленскому поблагодарить Венгрию
Орбан предложил Зеленскому поблагодарить Венгрию - РИА Новости, 12.06.2025
Орбан предложил Зеленскому поблагодарить Венгрию
Владимир Зеленский вместо угроз и шантажа должен поблагодарить Венгрию, а пока он не может принять то, что вступление Украины в Евросоюз зависит от Будапешта,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:28:00+03:00
2025-06-12T00:28:00+03:00
в мире
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вместо угроз и шантажа должен поблагодарить Венгрию, а пока он не может принять то, что вступление Украины в Евросоюз зависит от Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Украинская сторона не принимает, чтобы венгерский народ в Венгрии принимал решение о вступлении Украины в ЕС, и они категорически не примут, если это решение будет отрицательным, и именно поэтому они угрожают, шантажируют и нападают на нас", - приводит слова Орбана агентство MTI. Венгерский премьер предложил Зеленскому "вместо угроз и шантажа поблагодарить венгров и выразить свое уважение Венгрии". Зеленский ранее, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан предложил Зеленскому поблагодарить Венгрию

Орбан предложил Зеленскому вместо угроз и шантажа поблагодарить Венгрию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вместо угроз и шантажа должен поблагодарить Венгрию, а пока он не может принять то, что вступление Украины в Евросоюз зависит от Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Орбан объяснил, почему Зеленский критикует Венгрию
10 июня, 22:35
"Украинская сторона не принимает, чтобы венгерский народ в Венгрии принимал решение о вступлении Украины в ЕС, и они категорически не примут, если это решение будет отрицательным, и именно поэтому они угрожают, шантажируют и нападают на нас", - приводит слова Орбана агентство MTI.
Венгерский премьер предложил Зеленскому "вместо угроз и шантажа поблагодарить венгров и выразить свое уважение Венгрии".
Зеленский ранее, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти
Вчера, 20:06
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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