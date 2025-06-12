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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.06.2025
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:46:00+03:00
2025-06-12T23:46:00+03:00
2025-06-12T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Чаплинском муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Чаплинском районе Херсонской области объявили ракетную опасность