https://ria.ru/20250612/obstrely-2022451830.html

В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025

В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ

Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ночью, также повреждена электроподстанция, сбиты 16 БПЛА, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:18:00+03:00

2025-06-12T11:18:00+03:00

2025-06-12T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ночью, также повреждена электроподстанция, сбиты 16 БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Минувшей ночью из-за обстрелов противника два мирных жителя получили ранения... Ночной обстрел противника привёл к повреждению электроподстанции. Без света временно остались 82 тысячи человек в 155 населённых пунктах Ивановского, Новотроицкого, Генического и Нижнесерогозского округов. 11 июня к 23.45 электроснабжение было полностью восстановлено... Силы ПВО сбили 16 вражеских беспилотников", - написал он.Губернатор добавил, что селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Кроме того, из-за аварийного отключения двух электроподстанций в четверг утром без электричества остались свыше 3,5 тысяч человек в десяти населённых пунктах Генического округа: Сиваше, Атамани, Поповке, Новом Труде, Николаевке, Черниговке, Чонгаре, Стокопанях, Азовском и Придорожном. Аварийные бригады приступили к ремонту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо