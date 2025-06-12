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В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ночью, также повреждена электроподстанция, сбиты 16 БПЛА, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:18:00+03:00
2025-06-12T11:18:00+03:00
2025-06-12T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ночью, также повреждена электроподстанция, сбиты 16 БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Минувшей ночью из-за обстрелов противника два мирных жителя получили ранения... Ночной обстрел противника привёл к повреждению электроподстанции. Без света временно остались 82 тысячи человек в 155 населённых пунктах Ивановского, Новотроицкого, Генического и Нижнесерогозского округов. 11 июня к 23.45 электроснабжение было полностью восстановлено... Силы ПВО сбили 16 вражеских беспилотников", - написал он.Губернатор добавил, что селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Кроме того, из-за аварийного отключения двух электроподстанций в четверг утром без электричества остались свыше 3,5 тысяч человек в десяти населённых пунктах Генического округа: Сиваше, Атамани, Поповке, Новом Труде, Николаевке, Черниговке, Чонгаре, Стокопанях, Азовском и Придорожном. Аварийные бригады приступили к ремонту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ВСУ
Сальдо: 2 мирных жителя Херсонской области пострадали из-за ночных обстрелов ВСУ