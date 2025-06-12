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NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки - РИА Новости, 12.06.2025
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08:52 12.06.2025 (обновлено: 09:40 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/nyt-2022430402.html
NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки
NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки - РИА Новости, 12.06.2025
NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки
Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:52:00+03:00
2025-06-12T09:40:00+03:00
иран
израиль
в мире
дональд трамп
ближний восток
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times."Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар. &lt;...&gt; Тегеран разработал план ответа, который может включать немедленный контрудар по Израилю с использованием сотен баллистических ракет", — уточнила газета со ссылкой на источник.Риск эскалации конфликтаПо данным телеканала CBS News:Как писала газета Washington Post, Штаты опасаются атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента Дональда Трампа. Подобные действия подорвали бы переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
https://ria.ru/20250610/raket-2022001935.html
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иран
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иран, израиль, в мире, дональд трамп, ближний восток
Иран, Израиль, В мире, Дональд Трамп, Ближний Восток
NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки

NYT: Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля

© AP PhotoЗапуск баллистической ракеты в Иране
Запуск баллистической ракеты в Иране - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo
Запуск баллистической ракеты в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times.
"Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар. <...> Тегеран разработал план ответа, который может включать немедленный контрудар по Израилю с использованием сотен баллистических ракет", — уточнила газета со ссылкой на источник.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе
10 июня, 13:46

Риск эскалации конфликта

По данным телеканала CBS News:
  • Тель-Авив готов к началу военной операции в Иране;
  • Вашингтон ожидает, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
  • это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион;
  • израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции.
Как писала газета Washington Post, Штаты опасаются атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента Дональда Трампа. Подобные действия подорвали бы переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
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