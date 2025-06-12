NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки
NYT: Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля
© AP PhotoЗапуск баллистической ракеты в Иране
© AP Photo
Запуск баллистической ракеты в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times.
"Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар. <...> Тегеран разработал план ответа, который может включать немедленный контрудар по Израилю с использованием сотен баллистических ракет", — уточнила газета со ссылкой на источник.
Риск эскалации конфликта
По данным телеканала CBS News:
- Тель-Авив готов к началу военной операции в Иране;
- Вашингтон ожидает, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
- это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион;
- израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции.
Как писала газета Washington Post, Штаты опасаются атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента Дональда Трампа. Подобные действия подорвали бы переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
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