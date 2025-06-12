https://ria.ru/20250612/nyt-2022430402.html

NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки

NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки - РИА Новости, 12.06.2025

NYT: Иран разработал план ответного удара в случае израильской атаки

Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:52:00+03:00

2025-06-12T08:52:00+03:00

2025-06-12T09:40:00+03:00

иран

израиль

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Иран разработал план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля, пишет New York Times."Иранские военные и правительственные чиновники уже встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный израильский удар. <...> Тегеран разработал план ответа, который может включать немедленный контрудар по Израилю с использованием сотен баллистических ракет", — уточнила газета со ссылкой на источник.Риск эскалации конфликтаПо данным телеканала CBS News:Как писала газета Washington Post, Штаты опасаются атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента Дональда Трампа. Подобные действия подорвали бы переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

https://ria.ru/20250610/raket-2022001935.html

https://ria.ru/20250609/ssha-2021899260.html

иран

израиль

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иран, израиль, в мире, дональд трамп, ближний восток