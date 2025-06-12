Рейтинг@Mail.ru
НАТО создает систему наблюдения за границами России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/nato-2022540671.html
НАТО создает систему наблюдения за границами России, пишет Bloomberg
НАТО создает систему наблюдения за границами России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.06.2025
НАТО создает систему наблюдения за границами России, пишет Bloomberg
НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:38:00+03:00
2025-06-12T19:38:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга ситуации на Украине и границах России с восточными странами-членами альянса, передает агентство Bloomberg со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье. Согласно агентству, в среду альянс заявил, что для проекта по умному распознаванию и предупреждению на широкой территории (SINBAD), целью которого является круглогодичное частое сканирование районов земной поверхности с помощью искусственного интеллекта, НАТО воспользуется услугами американской спутниковой компании Planet Labs. Агентство отмечает, что в области космического наблюдения НАТО в значительной степени полагается на возможности США, поэтому другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от Вашингтона на фоне политики президента США Дональда Трампа. "НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", - говорится в сообщении. Блумберг со ссылкой на Вандье пишет, что проект позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель НАТО, данная технология также может использоваться для мониторинга ситуации в Арктике. Источник добавил, что SINBAD является пилотным проектом, его запускают перед развёртыванием более масштабной системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html
https://ria.ru/20250612/dikov-2022480532.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, нато
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
НАТО создает систему наблюдения за границами России, пишет Bloomberg

Bloomberg: НАТО создает спутниковую систему наблюдения за западными границами РФ

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга ситуации на Украине и границах России с восточными странами-членами альянса, передает агентство Bloomberg со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
Согласно агентству, в среду альянс заявил, что для проекта по умному распознаванию и предупреждению на широкой территории (SINBAD), целью которого является круглогодичное частое сканирование районов земной поверхности с помощью искусственного интеллекта, НАТО воспользуется услугами американской спутниковой компании Planet Labs. Агентство отмечает, что в области космического наблюдения НАТО в значительной степени полагается на возможности США, поэтому другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от Вашингтона на фоне политики президента США Дональда Трампа.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
Вчера, 13:40
"НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", - говорится в сообщении.
Блумберг со ссылкой на Вандье пишет, что проект позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель НАТО, данная технология также может использоваться для мониторинга ситуации в Арктике. Источник добавил, что SINBAD является пилотным проектом, его запускают перед развёртыванием более масштабной системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Диков: шакалы из НАТО не смогут победить Россию - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Шакалы из НАТО не смогут победить Россию, заявил российский ученый Диков
Вчера, 13:23
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала