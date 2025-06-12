https://ria.ru/20250612/nagrady-2022414569.html

Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды

Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды - РИА Новости, 12.06.2025

Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды

Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды и знаки "За штурм" по случаю Дня России, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:18:00+03:00

2025-06-12T05:18:00+03:00

2025-06-12T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды и знаки "За штурм" по случаю Дня России, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Государственные награды и квалификационные знаки "За штурм" вручили военнослужащим 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло по случаю празднования Дня России", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Александр Бугрий вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач, медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степеней, медали Суворова и квалификационные знаки "За штурм". "Не стесняйтесь своих подвигов, не замалчивайте их. Особое внимание хотел бы уделить недавно утвержденному квалификационному знаку "За штурм". Этим знаком можно ответить сразу и на все вопросы", - отметил в своей поздравительной речи Бугрий.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия