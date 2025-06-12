Рейтинг@Mail.ru
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/nagrady-2022414569.html
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды - РИА Новости, 12.06.2025
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды и знаки "За штурм" по случаю Дня России, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:18:00+03:00
2025-06-12T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды и знаки "За штурм" по случаю Дня России, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Государственные награды и квалификационные знаки "За штурм" вручили военнослужащим 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло по случаю празднования Дня России", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Александр Бугрий вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач, медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степеней, медали Суворова и квалификационные знаки "За штурм". "Не стесняйтесь своих подвигов, не замалчивайте их. Особое внимание хотел бы уделить недавно утвержденному квалификационному знаку "За штурм". Этим знаком можно ответить сразу и на все вопросы", - отметил в своей поздравительной речи Бугрий.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили награды

Мотострелкам группировки войск Центр вручили госнаграды и знаки "За штурм"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Мотострелкам группировки войск "Центр" вручили государственные награды и знаки "За штурм" по случаю Дня России, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Государственные награды и квалификационные знаки "За штурм" вручили военнослужащим 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло по случаю празднования Дня России", - рассказали в оборонном ведомстве.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Молчание медведей": на Западе сделали мрачный прогноз для Киева
Вчера, 23:44
Минобороны уточняет, что в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Александр Бугрий вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач, медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степеней, медали Суворова и квалификационные знаки "За штурм".
"Не стесняйтесь своих подвигов, не замалчивайте их. Особое внимание хотел бы уделить недавно утвержденному квалификационному знаку "За штурм". Этим знаком можно ответить сразу и на все вопросы", - отметил в своей поздравительной речи Бугрий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала