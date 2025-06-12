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МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе - РИА Новости, 12.06.2025
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18:05 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mvf-2022530581.html
МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе
МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе - РИА Новости, 12.06.2025
МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе
Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:05:00+03:00
2025-06-12T18:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "Персонал (МВФ - ред.) оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности", - ответила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя допущенный Украиной дефолт по своим обязательствам. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings в среду объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет осуществлять платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
https://ria.ru/20250608/defolt-2021412391.html
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украина, мвф, в мире
Украина, МВФ, В мире
МВФ оценит выполнение Украиной требований по кредитной программе

МВФ оценит выполнение Киевом требований по кредиту после допущенного дефолта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости.
"Персонал (МВФ - ред.) оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности", - ответила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя допущенный Украиной дефолт по своим обязательствам.
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Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта
8 июня, 08:00
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в среду объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет осуществлять платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года.
ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
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