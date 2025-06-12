https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек - РИА Новости, 12.06.2025
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:42:00+03:00
2025-06-12T03:42:00+03:00
2025-06-12T03:42:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
аларский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале."По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта допустил столкновение с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля", — говорится в публикации.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время в районе 28 километра автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района Иркутской области.
https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html
иркутская область
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происшествия, авто, иркутская область, аларский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Иркутская область, Аларский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
МВД: в ДТП в Иркутской области погибли 6 человек