Рейтинг@Mail.ru
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек - РИА Новости, 12.06.2025
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:42:00+03:00
2025-06-12T03:42:00+03:00
происшествия
авто
иркутская область
аларский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале."По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта допустил столкновение с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля", — говорится в публикации.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время в районе 28 километра автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района Иркутской области.
https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html
иркутская область
аларский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, иркутская область, аларский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Иркутская область, Аларский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек

МВД: в ДТП в Иркутской области погибли 6 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта допустил столкновение с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля", — говорится в публикации.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время в районе 28 километра автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района Иркутской области.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
10 июня, 11:55
 
ПроисшествияАвтоИркутская областьАларский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала