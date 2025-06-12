https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html

В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек

В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек - РИА Новости, 12.06.2025

В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек

В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:42:00+03:00

2025-06-12T03:42:00+03:00

2025-06-12T03:42:00+03:00

происшествия

авто

иркутская область

аларский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В результате ДПТ под Иркутском погибли шесть человек, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале."По предварительной информации, водитель автомобиля Лада Гранта допустил столкновение с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля", — говорится в публикации.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время в районе 28 километра автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района Иркутской области.

https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html

иркутская область

аларский район

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происшествия, авто, иркутская область, аларский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)