У Крымского моста скопились сотни машин
У Крымского моста скопилось 720 машин
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
"Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
О возникновении первых затруднений в движении стало известно в 7 утра.
На фоне усиленных мер безопасности удобнее всего проходить досмотр ночью — в промежуток между часом ночи и семью утра. При этом период с пяти вечера до примерно полуночи самый напряженный. В остальные часы есть скопление машин, но не настолько большое. На полуостров и из него можно добраться и по суше.
"Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
О возникновении первых затруднений в движении стало известно в 7 утра.
На фоне усиленных мер безопасности удобнее всего проходить досмотр ночью — в промежуток между часом ночи и семью утра. При этом период с пяти вечера до примерно полуночи самый напряженный. В остальные часы есть скопление машин, но не настолько большое. На полуостров и из него можно добраться и по суше.