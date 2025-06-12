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У Крымского моста скопились сотни машин

У Крымского моста скопились сотни машин - РИА Новости, 12.06.2025

У Крымского моста скопились сотни машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. "Время ожидания РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:24:00+03:00

2025-06-12T09:24:00+03:00

2025-06-12T09:44:00+03:00

керчь

россия

общество

республика крым

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. "Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации. При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.О возникновении первых затруднений в движении стало известно в 7 утра.На фоне усиленных мер безопасности удобнее всего проходить досмотр ночью — в промежуток между часом ночи и семью утра. При этом период с пяти вечера до примерно полуночи самый напряженный. В остальные часы есть скопление машин, но не настолько большое. На полуостров и из него можно добраться и по суше.

керчь

россия

республика крым

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2025

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керчь, россия, общество, республика крым