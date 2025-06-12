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У Крымского моста скопились сотни машин - РИА Новости, 12.06.2025
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09:24 12.06.2025 (обновлено: 09:44 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/most-2022434489.html
У Крымского моста скопились сотни машин
У Крымского моста скопились сотни машин - РИА Новости, 12.06.2025
У Крымского моста скопились сотни машин
В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. "Время ожидания РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:24:00+03:00
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керчь
россия
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. "Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации. При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.О возникновении первых затруднений в движении стало известно в 7 утра.На фоне усиленных мер безопасности удобнее всего проходить досмотр ночью — в промежуток между часом ночи и семью утра. При этом период с пяти вечера до примерно полуночи самый напряженный. В остальные часы есть скопление машин, но не настолько большое. На полуостров и из него можно добраться и по суше.
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РИА Новости
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96
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керчь, россия, общество, республика крым
Керчь, Россия, Общество, Республика Крым
У Крымского моста скопились сотни машин

У Крымского моста скопилось 720 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.

"Время ожидания около трех часов", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

О возникновении первых затруднений в движении стало известно в 7 утра.

На фоне усиленных мер безопасности удобнее всего проходить досмотр ночью — в промежуток между часом ночи и семью утра. При этом период с пяти вечера до примерно полуночи самый напряженный. В остальные часы есть скопление машин, но не настолько большое. На полуостров и из него можно добраться и по суше.
 
КерчьРоссияОбществоРеспублика Крым
 
 
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