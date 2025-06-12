https://ria.ru/20250612/moskva-2022400591.html

В Москве в длинные выходные изменится график работы ЗАГСов

В Москве в длинные выходные изменится график работы ЗАГСов - РИА Новости, 12.06.2025

В Москве в длинные выходные изменится график работы ЗАГСов

График работы ЗАГСов, медицинских организаций, центров московского долголетия и офисов "Мои документы" изменится с 12 по 15 июня в Москве в связи с... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:16:00+03:00

2025-06-12T01:16:00+03:00

2025-06-12T01:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. График работы ЗАГСов, медицинских организаций, центров московского долголетия и офисов "Мои документы" изменится с 12 по 15 июня в Москве в связи с празднованием Дня России. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, взрослые поликлиники 12 и 15 июня будут работать с 9.00 до 16.00, 13 и 14 июня - с 9.00 до 18.00. Помощь на дому и работа кабинетов дежурных врачей - по такому же графику. Детские поликлиники 13 и 14 июня будут принимать пациентов с 9.00 до 15.00 часов. Медицинская помощь детям на дому будет оказываться во все праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов. Женские консультации, имеющие 10 и более участков, будут работать 12 и 15 июня с 9.00 до 16.00, а 13 и 14 июня с 9.00 до 18.00 часов работают все женские консультации. Центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты 12 июня, в остальные дни они будут работать в обычном режиме. У столичных ЗАГСов выходной также 12 июня, однако продолжат работать пять дворцов бракосочетания - №1, №4, Южное Бутово, Шипиловский и Таганский, а также площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Центры московского долголетия не будут работать 12 и 13 июня, 14 июня будут открыты все центры, кроме 11 флагманских, а 15 июня - будут работать только флагманские центры.

https://ria.ru/20250612/parkovki-2022397905.html

https://ria.ru/20250610/iyun-1866411376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, день россии