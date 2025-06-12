https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html

Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти

Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти - РИА Новости, 12.06.2025

Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:16:00+03:00

2025-06-12T14:16:00+03:00

2025-06-12T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Ранее омбудсмен заявляла, что Украина удерживает 34 жителя Курской области, которые были вывезены ВСУ во время временной оккупации части региона. "Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, в мире