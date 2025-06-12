Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:16:00+03:00
2025-06-12T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Ранее омбудсмен заявляла, что Украина удерживает 34 жителя Курской области, которые были вывезены ВСУ во время временной оккупации части региона. "Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, В мире
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти

Москалькова просила Киев обеспечить удерживаемых курских жителей едой и одеждой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым.
Ранее омбудсмен заявляла, что Украина удерживает 34 жителя Курской области, которые были вывезены ВСУ во время временной оккупации части региона.
"Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - сказала Москалькова журналистам.
Последствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя
31 мая, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала