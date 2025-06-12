https://ria.ru/20250612/moskalkova-2022490441.html
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти - РИА Новости, 12.06.2025
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:16:00+03:00
2025-06-12T14:16:00+03:00
2025-06-12T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Ранее омбудсмен заявляла, что Украина удерживает 34 жителя Курской области, которые были вывезены ВСУ во время временной оккупации части региона. "Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, В мире
Москалькова рассказала, о чем попросила украинские власти
Москалькова просила Киев обеспечить удерживаемых курских жителей едой и одеждой