https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022489737.html
Эксперт рассказал о возмущении Кишинева от реконструкции военной операции
Эксперт рассказал о возмущении Кишинева от реконструкции военной операции - РИА Новости, 12.06.2025
Эксперт рассказал о возмущении Кишинева от реконструкции военной операции
Власти Молдавии возмутились репетицией реконструкции в Тирасполе эпизода Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны из-за ее возможного повторения... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T14:07:00+03:00
2025-06-12T14:07:00+03:00
2025-06-12T14:07:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Власти Молдавии возмутились репетицией реконструкции в Тирасполе эпизода Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны из-за ее возможного повторения бесславной участи противников России в наши дни, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов. Накануне бюро по реинтеграции Молдавии назвало репетицию реконструкции в Тирасполе "вопиющим неповиновением режиму, специально установленному для этой области, подрывая миротворческую миссию на Днестре". "Для тех, кто болеет за "Великую Румынию" и ненавидит Россию и Советский Союз, нестерпимо видеть и победу над армией (диктатора Румынии в 1941-44 годах Йона Антонеску - ред.). Пусть и в условном варианте. Иррациональная злоба к победителям в Великой Отечественной войне делает нынешних власть имущих в Молдове смешными. Они боятся повторения в наши дни разгрома противников России", - сказал РИА Новости Сафонов. Он напомнил, что долгие годы Ясско-Кишиневская операция почиталась по обе стороны Днестра - и в Молдавии, и в Приднестровье. В ПМР так относятся к этому сражению и по сей день. "В Молдове же, с приходом в 2020-2021 годах к власти ультранационалистического и прорумынского режима во главе с Майей Санду (президент Молдавии - ред.), всё изменилось. Теперь власти Молдовы считают фашистского диктатора Румынии Иона Антонеску героем, а Советский Союз - однозначно оккупантом. Кривое зеркало такого восприятия заставляет Кишинёв совершать явные глупости", - отметил политолог. По его мнению, ставленники евроглобалистов, держащих курс на большую войну против России, выставили себя в смешном свете. "Их перевозбудила реконструкция Ясско-Кишинвской операции, которую готовят в Тирасполе приднестровские молодёжные патриотические организации. Ясное дело, что симпатизантов маршала Антонеску воссоздание поражения их кумира резануло, как серпом по известному месту", - отметил собеседник агентства. "Показ, пусть и в условном виде, разгрома румынских оккупантов, которым сегодня в Молдове открывают военные мемориалы, дают самим жителям этой страны пример: вот как обстояла история на самом деле, а не как в нашумевшем скандальном учебнике по "Истории румын", где союзники Рейха изображены "освободителями", - подчеркнул Сафонов. Ожидается, что реконструкция эпизода Ясско-Кишиневской операции 1944 года пройдет в Тирасполе 21 июня. Ее организатор - движение "Наследники Побед" при поддержке российских военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск. Предполагается участие более 300 человек и 16 единиц техники, а также применение пиротехники. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250512/mid-2016584789.html
https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html
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молдавия, тирасполь, россия, майя санду, в мире
Молдавия, Тирасполь, Россия, Майя Санду, В мире
Эксперт рассказал о возмущении Кишинева от реконструкции военной операции
Депутат ПМР Сафонов: власти Молдавии боятся репетиции Ясско-Кишиневской операции
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Власти Молдавии возмутились репетицией реконструкции в Тирасполе эпизода Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны из-за ее возможного повторения бесславной участи противников России в наши дни, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов.
Накануне бюро по реинтеграции Молдавии
назвало репетицию реконструкции в Тирасполе
"вопиющим неповиновением режиму, специально установленному для этой области, подрывая миротворческую миссию на Днестре".
"Для тех, кто болеет за "Великую Румынию" и ненавидит Россию
и Советский Союз, нестерпимо видеть и победу над армией (диктатора Румынии
в 1941-44 годах Йона Антонеску - ред.). Пусть и в условном варианте. Иррациональная злоба к победителям в Великой Отечественной войне делает нынешних власть имущих в Молдове смешными. Они боятся повторения в наши дни разгрома противников России", - сказал РИА Новости Сафонов.
Он напомнил, что долгие годы Ясско-Кишиневская операция почиталась по обе стороны Днестра
- и в Молдавии, и в Приднестровье. В ПМР так относятся к этому сражению и по сей день.
"В Молдове же, с приходом в 2020-2021 годах к власти ультранационалистического и прорумынского режима во главе с Майей Санду
(президент Молдавии - ред.), всё изменилось. Теперь власти Молдовы считают фашистского диктатора Румынии Иона Антонеску героем, а Советский Союз - однозначно оккупантом. Кривое зеркало такого восприятия заставляет Кишинёв
совершать явные глупости", - отметил политолог.
По его мнению, ставленники евроглобалистов, держащих курс на большую войну против России, выставили себя в смешном свете. "Их перевозбудила реконструкция Ясско-Кишинвской операции, которую готовят в Тирасполе приднестровские молодёжные патриотические организации. Ясное дело, что симпатизантов маршала Антонеску воссоздание поражения их кумира резануло, как серпом по известному месту", - отметил собеседник агентства.
"Показ, пусть и в условном виде, разгрома румынских оккупантов, которым сегодня в Молдове открывают военные мемориалы, дают самим жителям этой страны пример: вот как обстояла история на самом деле, а не как в нашумевшем скандальном учебнике по "Истории румын", где союзники Рейха изображены "освободителями", - подчеркнул Сафонов.
Ожидается, что реконструкция эпизода Ясско-Кишиневской операции 1944 года пройдет в Тирасполе 21 июня. Ее организатор - движение "Наследники Побед" при поддержке российских военнослужащих из состава Оперативной группы российских войск. Предполагается участие более 300 человек и 16 единиц техники, а также применение пиротехники.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.