https://ria.ru/20250612/mitropolit-2022522373.html
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации - РИА Новости, 12.06.2025
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:08:00+03:00
2025-06-12T17:08:00+03:00
2025-06-12T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских мусульман, добавив, что этого достаточно. Посольство РФ в Анкаре ранее опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Тихона обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христианство. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии. "Сами турки опровергли, этого достаточно", – сказал митрополит Тихон РИА Новости. В Крымской митрополии РИА Новости заявили также, что во избежание распространения и тиражирования фейковых новостей и поддельных документов официальные сообщения и рассылки информации осуществляются только с ее официальных адресов.
https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, ислам, православие, республика крым
Религия, Турция, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Ислам, Православие, Республика Крым
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о призыве к христианизации мусульман
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских мусульман, добавив, что этого достаточно.
Посольство РФ в Анкаре ранее опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Тихона обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христианство. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии.
"Сами турки опровергли, этого достаточно", – сказал митрополит Тихон РИА Новости.
В Крымской митрополии РИА Новости заявили также, что во избежание распространения и тиражирования фейковых новостей и поддельных документов официальные сообщения и рассылки информации осуществляются только с ее официальных адресов.