Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:08 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mitropolit-2022522373.html
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации - РИА Новости, 12.06.2025
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:08:00+03:00
2025-06-12T17:08:00+03:00
религия
турция
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
ислам
православие
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a12407753ee02114c24bc349ddc8730.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских мусульман, добавив, что этого достаточно. Посольство РФ в Анкаре ранее опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Тихона обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христианство. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии. "Сами турки опровергли, этого достаточно", – сказал митрополит Тихон РИА Новости. В Крымской митрополии РИА Новости заявили также, что во избежание распространения и тиражирования фейковых новостей и поддельных документов официальные сообщения и рассылки информации осуществляются только с ее официальных адресов.
https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html
турция
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53894f648c2611e026fd0762a09ec3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, ислам, православие, республика крым
Религия, Турция, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Ислам, Православие, Республика Крым
Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации

Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о призыве к христианизации мусульман

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских мусульман, добавив, что этого достаточно.
Посольство РФ в Анкаре ранее опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Тихона обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христианство. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии.
"Сами турки опровергли, этого достаточно", – сказал митрополит Тихон РИА Новости.
В Крымской митрополии РИА Новости заявили также, что во избежание распространения и тиражирования фейковых новостей и поддельных документов официальные сообщения и рассылки информации осуществляются только с ее официальных адресов.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
18 ноября 2024, 14:34
 
РелигияТурцияМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковьИсламПравославиеРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала