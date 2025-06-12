https://ria.ru/20250612/mitropolit-2022522373.html

Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации

Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации - РИА Новости, 12.06.2025

Митрополит Тихон: в Турции опровергли фейки о его призыве к христианизации

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:08:00+03:00

2025-06-12T17:08:00+03:00

2025-06-12T17:08:00+03:00

религия

турция

митрополит тихон (шевкунов)

русская православная церковь

ислам

православие

республика крым

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщил РИА Новости, что в Турции опровергли фейки о его якобы призывах к христианизации крымских мусульман, добавив, что этого достаточно. Посольство РФ в Анкаре ранее опровергло публикации ряда турецких СМИ о якобы призыве митрополита Тихона обратить всех проживающих на полуострове мусульман в христианство. В посольстве отметили, что документ, который опубликовали турецкие СМИ, - это фейк, сделанный теми, кто стремится поссорить народы и конфессии. "Сами турки опровергли, этого достаточно", – сказал митрополит Тихон РИА Новости. В Крымской митрополии РИА Новости заявили также, что во избежание распространения и тиражирования фейковых новостей и поддельных документов официальные сообщения и рассылки информации осуществляются только с ее официальных адресов.

https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html

турция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, ислам, православие, республика крым