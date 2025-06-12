https://ria.ru/20250612/mishustin-2022446932.html

День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин

День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.06.2025

День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин

День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения, сегодня Россия должна оставаться опорой традиционных... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:48:00+03:00

2025-06-12T10:48:00+03:00

2025-06-12T10:49:00+03:00

русская православная церковь

михаил мишустин

россия

общество

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения, сегодня Россия должна оставаться опорой традиционных ценностей в меняющимся мире, написал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному в четверг на сайте РПЦ. "Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Желаю крепкого здоровья, успехов в ответственном служении на благо Отечества", - говорится в письме Мишустина.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, михаил мишустин, россия, общество