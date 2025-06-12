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День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
10:48 12.06.2025 (обновлено: 10:49 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/mishustin-2022446932.html
День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин
День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.06.2025
День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин
День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения, сегодня Россия должна оставаться опорой традиционных... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:48:00+03:00
2025-06-12T10:49:00+03:00
русская православная церковь
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения, сегодня Россия должна оставаться опорой традиционных ценностей в меняющимся мире, написал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному в четверг на сайте РПЦ. "Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Желаю крепкого здоровья, успехов в ответственном служении на благо Отечества", - говорится в письме Мишустина.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
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русская православная церковь, михаил мишустин, россия, общество
Русская православная церковь, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Религия
День России объединяет всех, кто гордится своей страной, заявил Мишустин

Мишустин: День РФ объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения, сегодня Россия должна оставаться опорой традиционных ценностей в меняющимся мире, написал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному в четверг на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития. И сегодня, как и прежде, мы должны сохранить единство и целостность нашего Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире. Желаю крепкого здоровья, успехов в ответственном служении на благо Отечества", - говорится в письме Мишустина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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