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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни - РИА Новости, 12.06.2025
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11:10 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/mchs--2022451452.html
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни - РИА Новости, 12.06.2025
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни
Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15-17 метров в секунду 13-14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:10:00+03:00
2025-06-12T11:10:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15-17 метров в секунду 13-14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Со второй половины дня 13 июня до 10.00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть более внимательными на дороге, а пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни

МЧС предупредило о дожде, грозе и усилении ветра с порывами 13-14 июня в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15-17 метров в секунду 13-14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Со второй половины дня 13 июня до 10.00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть более внимательными на дороге, а пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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