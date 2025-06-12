https://ria.ru/20250612/mchs--2022451452.html

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни - РИА Новости, 12.06.2025

МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве в ближайшие дни

Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15-17 метров в секунду 13-14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:10:00+03:00

2025-06-12T11:10:00+03:00

2025-06-12T11:10:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и усилении ветра при грозе с порывами до 15-17 метров в секунду 13-14 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Со второй половины дня 13 июня до 10.00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть более внимательными на дороге, а пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)