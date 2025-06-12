Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 12.06.2025 (обновлено: 12:38 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/mashina--2022429538.html
В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие
В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 12.06.2025
В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие
Три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:44:00+03:00
2025-06-12T12:38:00+03:00
нижегородская область
городецкий район
гибдд мвд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022467353_0:124:1179:787_1920x0_80_0_0_04954a79ec89b07411eae45bc0ba5096.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Нижегородской области, сообщает МВД региона. ДТП произошло около 03.00 мск четверга на 1-м километре автодороги "Зиняки - Зарубинная - Могильцы" Городецкого района. "По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель 2004 года рождения, а также двое его пассажиров 2007 годов рождения, скончались на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html
https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html
нижегородская область
городецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022467353_102:0:1179:808_1920x0_80_0_0_876ab26cebae48f583b5b48300e845bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, городецкий район, гибдд мвд рф, происшествия
Нижегородская область, Городецкий район, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие

Три человека погибли, врезавшись на машине в дерево в Нижегородской области

© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramНа месте ДТП в Нижегородской области
На месте ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Полиция Нижегородской области/Telegram
На месте ДТП в Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Нижегородской области, сообщает МВД региона.
ДТП произошло около 03.00 мск четверга на 1-м километре автодороги "Зиняки - Зарубинная - Могильцы" Городецкого района.
На месте ДПТ под Иркутском. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
Вчера, 03:42
"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель 2004 года рождения, а также двое его пассажиров 2007 годов рождения, скончались на месте", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
10 июня, 11:55
 
Нижегородская областьГородецкий районГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала