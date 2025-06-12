https://ria.ru/20250612/mashina--2022429538.html

В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие

В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 12.06.2025

В Нижегородской области машина врезалась в дерево, есть погибшие

Три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:44:00+03:00

2025-06-12T08:44:00+03:00

2025-06-12T12:38:00+03:00

нижегородская область

городецкий район

гибдд мвд рф

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево в Нижегородской области, сообщает МВД региона. ДТП произошло около 03.00 мск четверга на 1-м километре автодороги "Зиняки - Зарубинная - Могильцы" Городецкого района. "По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель 2004 года рождения, а также двое его пассажиров 2007 годов рождения, скончались на месте", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html

https://ria.ru/20250610/chelovek-2021968705.html

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нижегородская область, городецкий район, гибдд мвд рф, происшествия