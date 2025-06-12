https://ria.ru/20250612/makarov-2022473467.html

Путин отметил вклад археолога Макарова в изучение исторических процессов

Путин отметил вклад археолога Макарова в изучение исторических процессов - РИА Новости, 12.06.2025

Путин отметил вклад археолога Макарова в изучение исторических процессов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы историка, археолога Николая Макарова по изучению российского государства демонстрируют цивилизационное... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:58:00+03:00

2025-06-12T12:58:00+03:00

2025-06-12T13:14:00+03:00

наука

россия

владимир путин

николай макаров

наука

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы историка, археолога Николая Макарова по изучению российского государства демонстрируют цивилизационное своеобразие древнерусской культуры. В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ. "Звания лауреата удостоен Николай Андреевич Макаров, который внес огромный вклад в изучение исторических процессов становления российского государства. Его археологические работы по исследованию русского севера, суздальской земли и московского Кремля убедительно демонстрируют цивилизационное своеобразие древнерусской культуры, утверждают её выдающееся место в мировой истории", - сказал глава государства в ходе церемонии. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, николай макаров, наука