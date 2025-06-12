Путин отметил вклад археолога Макарова в изучение исторических процессов
Путин: Макаров показал цивилизационное своеобразие древнерусской культуры
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области науки и технологий директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и лауреат Государственной премии 2024 года в области науки и технологий директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы историка, археолога Николая Макарова по изучению российского государства демонстрируют цивилизационное своеобразие древнерусской культуры.
В четверг в Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ.
"Звания лауреата удостоен Николай Андреевич Макаров, который внес огромный вклад в изучение исторических процессов становления российского государства. Его археологические работы по исследованию русского севера, суздальской земли и московского Кремля убедительно демонстрируют цивилизационное своеобразие древнерусской культуры, утверждают её выдающееся место в мировой истории", - сказал глава государства в ходе церемонии.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.