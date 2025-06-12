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Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию - РИА Новости, 12.06.2025

Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию

Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки", заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:57:00+03:00

2025-06-12T11:57:00+03:00

2025-06-12T11:57:00+03:00

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ВЕНА, 12 июн - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки", заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём официальном Telegram-канале. "Антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами "за", - написал дипломат. Ульянов уточнил, что 3 страны - Буркина-Фасо, Китай и Россия - проголосовали "против", еще 11 управляющих воздержались. "Таким образом, резолюция не получила широкой и убедительной поддержки", - заключил постпред. Ранее Ульянов заявлял, что если США и страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) внесут свой проект резолюции по иранскому вопросу, то это не приведёт к положительным результатам. Постпред РФ также указывал на односторонние требования Запада к Ирану по ядерной сделке. По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса на совете управляющих МАГАТЭ в среду западные страны заявили, что Иран должен вернуться к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.), при этом сами они сами не проявили никакого намерения соблюдать СВПД в части снятия санкций. В понедельник в штаб-квартире ООН в Вене стартовала июньская сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Мероприятие будет проходить в течение пяти дней, до пятницы включительно. Ее участники, помимо ситуации вокруг Иранской ядерной программы, обсуждают применение гарантий в КНДР, мониторинг ситуации в Сирии, укрепление контроля над ядерными материалами в рамках AUKUS, а также вопросы ядерной безопасности на Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что исламская республика близка к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250612/iran-2022456018.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, сша, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, оон