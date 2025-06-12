https://ria.ru/20250612/los-andzheles-2022410635.html

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу - РИА Новости, 12.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:14:00+03:00

2025-06-12T04:14:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает корреспондент РИА Новости. Комендантский час, как и ранее, начнется в 20.00 (6.00 мск). За два часа до него тысячи манифестантов, преимущественно мирных, отправились маршем по городу, параллельно блокируя движение транспорта. Корреспондент РИА Новости застал, как некоторые из протестующих кидали пластиковые бутылки с водой в силовиков - правоохранители, однако, не ответили. На пути следования ряд активистов оставляют граффити. По состоянию на 18.00 (4.00 мск), масштабных стычек с полицией не было. Останутся ли протестующие на центральных улицах города после наступления комендантского часа, пока неясно. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/eksperiment-2022241815.html

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Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, калифорния, нью-йорк (город)