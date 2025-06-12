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СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
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21:37 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022554094.html
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии
Пилот упавшего в Индии Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал предупредил диспетчеров за несколько секунд до катастрофы, что его самолет теряет мощность, пишет... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:37:00+03:00
2025-06-12T21:37:00+03:00
в мире
индия
ахмадабад
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пилот упавшего в Индии Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал предупредил диспетчеров за несколько секунд до катастрофы, что его самолет теряет мощность, пишет The Telegraph."Mayday (сигнал бедствия. – Прим. ред.), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет", — приводит издание его слова.В статье также уточняется, что у Сабхарвала за плечами было 8200 часов налета.Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа.Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022533333.html
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в мире, индия, ахмадабад, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Индия, Ахмадабад, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии

The Telegraph: пилот предупредил о потере самолетом мощности перед крушением

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пилот упавшего в Индии Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал предупредил диспетчеров за несколько секунд до катастрофы, что его самолет теряет мощность, пишет The Telegraph.
"Mayday (сигнал бедствия. – Прим. ред.), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет", — приводит издание его слова.
Выживший в катастрофе рейса Air India 171 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
СМИ сообщили подробности о выжившем при крушении самолета в Индии
Вчера, 18:27
В статье также уточняется, что у Сабхарвала за плечами было 8200 часов налета.
Самолет Boeing787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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В миреИндияАхмадабадКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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