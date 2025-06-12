При крушении самолета в Индии погибли более 310 человек, сообщили СМИ
NIE: число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 310 человек
© AP Photo / Ajit SolankiСпасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
Спасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. При крушении самолета на западе Индии погибли более 310 человек, пишет газета New Indian Express.
Ранее агентство Reuters сообщало о более чем 290 жертвах.
Речь идет о погибших, находившихся как на борту лайнера, так и на земле, поскольку самолет упал в жилом районе.
Что известно о трагедии:
- Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
- среди них 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
- россиян на рейсе не было;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
- по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
- самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
- пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
- судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
- затем лайнер начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
- эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие;
- самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
- по предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа;
- по информации агентства ANI, в самолете нашли одного выжившего, он находится в больнице;
- власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
- аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, к 15:00 мск возобновил работу;
- первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании; крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
- президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.