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При крушении самолета в Индии погибли более 310 человек, сообщили СМИ

При крушении самолета в Индии погибли более 310 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2025

При крушении самолета в Индии погибли более 310 человек, сообщили СМИ

При крушении самолета на западе Индии погибли более 310 человек, пишет газета New Indian Express. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:11:00+03:00

2025-06-12T19:11:00+03:00

2025-06-12T21:59:00+03:00

в мире

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

boeing 787

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. При крушении самолета на западе Индии погибли более 310 человек, пишет газета New Indian Express.Ранее агентство Reuters сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся как на борту лайнера, так и на земле, поскольку самолет упал в жилом районе.Что известно о трагедии:

индия

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Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T19:11 true PT0M31S

Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T19:11 true PT0M17S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T19:11 true PT0M02S

Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T19:11 true PT0M14S

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в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, boeing 787