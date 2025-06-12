https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html
СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии
СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии
Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:52:00+03:00
2025-06-12T18:52:00+03:00
2025-06-12T23:41:00+03:00
в мире
гуджарат
boeing 787
крушение пассажирского самолета в гуджарате
индия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на источники. "Причиной крушения мог стать отказ обоих двигателей", - сообщает телеканал. Отмечается, что пилот подал сигнал бедствия диспетчерам, когда оба двигателя вышли из строя. При этом расследование причин авиакатастрофы продолжается, и делать окончательные выводы еще рано, подчеркнули собеседники телеканала. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе.
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022533333.html
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
2025-06-12T18:52
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РИА Новости
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в мире, гуджарат, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия
В мире, Гуджарат, Boeing 787, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Индия
СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии
News 18: отказ двигателей мог стать причиной крушения Boeing 787 в Индии