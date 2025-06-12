https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии

СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии - РИА Новости, 12.06.2025

СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Индии

Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:52:00+03:00

2025-06-12T18:52:00+03:00

2025-06-12T23:41:00+03:00

в мире

гуджарат

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

индия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, сообщает индийский телеканал News 18 со ссылкой на источники. "Причиной крушения мог стать отказ обоих двигателей", - сообщает телеканал. Отмечается, что пилот подал сигнал бедствия диспетчерам, когда оба двигателя вышли из строя. При этом расследование причин авиакатастрофы продолжается, и делать окончательные выводы еще рано, подчеркнули собеседники телеканала. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе.

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022533333.html

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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T18:52 true PT0M14S

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в мире, гуджарат, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия