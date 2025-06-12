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При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
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18:18 12.06.2025 (обновлено: 18:50 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/krushenie-2022531791.html
При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ
При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ
Жертвами крушения Boeing 787 в Индии стали более 290 человек, передает агентство Reuters. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:18:00+03:00
2025-06-12T18:50:00+03:00
в мире
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
гуджарат
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жертвами крушения Boeing 787 в Индии стали более 290 человек, передает агентство Reuters."Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмадабад", — говорится в сообщении со ссылкой на полицию.Что известно о трагедии:
индия
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РИА Новости
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
2025-06-12T18:18
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PT0M17S
Черный дым над местом крушения самолета в Индии
На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях.
2025-06-12T18:18
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PT0M05S
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет
Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет.
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Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии.
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60
353
60
в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, гуджарат
В мире, Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Гуджарат
При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ

Reuters: при крушении пассажирского самолета в Индии погибли более 290 человек

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жертвами крушения Boeing 787 в Индии стали более 290 человек, передает агентство Reuters.
"Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмадабад", — говорится в сообщении со ссылкой на полицию.
Что известно о трагедии:
  • Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
  • на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
  • среди них: 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
  • россиян на рейсе не было;
  • по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
  • самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
  • пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
  • судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
  • затем оно начало снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
© Flightradar24/XПоследний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Flightradar24/X
Последний сигнал с самолета рейса Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон в 08:08
  • эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит следствие;
  • самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома;
  • по предварительным данным, погибли не менее двадцати студентов медколледжа;
  • по информации агентства ANI, в самолете нашли одного выжившего, он находится в больнице;
  • власти перекрыли дороги вокруг места ЧП, начались спасательные работы;
  • аэропорт Ахмадабада приостановил полеты, к 15:00 мск возобновил работу;
  • первый полет самолета был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании;
    крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
  • президент Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии.
 
В миреИндияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеГуджарат
 
 
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