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При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ

При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2025

При крушении самолета в Индии погибли более 290 человек, сообщили СМИ

Жертвами крушения Boeing 787 в Индии стали более 290 человек, передает агентство Reuters. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:18:00+03:00

2025-06-12T18:18:00+03:00

2025-06-12T18:50:00+03:00

в мире

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

гуджарат

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жертвами крушения Boeing 787 в Индии стали более 290 человек, передает агентство Reuters."Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмадабад", — говорится в сообщении со ссылкой на полицию.Что известно о трагедии:

индия

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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T18:18 true PT0M14S

Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T18:18 true PT0M17S

Черный дым над местом крушения самолета в Индии На борту разбившегося в Индии самолёта, вероятно, находились 242 пассажира, судно потерпело крушение во время взлёта, пишут СМИ. Кадры публикуют в соцсетях. 2025-06-12T18:18 true PT0M05S

Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет Кадры из общежития в Индии, на крышу которого рухнул самолет. 2025-06-12T18:18 true PT0M02S

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-12T18:18 true PT0M31S

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в мире, индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, гуджарат