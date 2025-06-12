https://ria.ru/20250612/korabl-2022560923.html

У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века

У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века - РИА Новости, 12.06.2025

У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века

У берегов Франции в Средиземном море на рекордной глубине в 2,5 километра обнаружили затонувший корабль XVI века, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:38:00+03:00

2025-06-12T23:38:00+03:00

2025-06-12T23:38:00+03:00

франция

средиземное море

прованс-альпы-лазурный берег

в мире

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. У берегов Франции в Средиземном море на рекордной глубине в 2,5 километра обнаружили затонувший корабль XVI века, сообщает радиостанция Franceinfo. Корабль обнаружили у берегов в районе коммуны Раматюэль в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. "Это судно размером 30 на 7 метров было обнаружено на глубине 2567 метров. Таким образом, это самое глубокое затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских территориальных водах. Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров", - сообщило СМИ. Корабль был обнаружен случайно во время учений ВМС Франции в марте, но сообщили о находке в рамках конференции ООН по океанам в Ницце, которая проходит на этой неделе. Находка – торговый корабль XVI века. Согласно первоначальным анализам, оно из Северной Италии (Лигурии). Фотографии, опубликованные Департаментом подводных археологических исследований, показывают часть остова корабля и груза, находящегося на песке. Было найдено несколько десятков керамических изделий, тарелки, кувшины для воды разных расцветок с геометрическими и растительными узорами. Также на борту было найдено шесть железных пушек. Как отметили археологи, груз корабля хорошо сохранился, но на нем были обнаружены вполне современные выброшенные в море отходы: банки из-под газировки и пластиковые упаковки от йогурта. Ученые планируют продолжить изучение судна, чтобы определить его принадлежность и причины затопления. Для этого планируется создать 3D-модель, а в начале 2026 года сделать отбор проб.

https://ria.ru/20250602/siriyskaya-2019840050.html

https://ria.ru/20250525/nakhodka-2018623798.html

франция

средиземное море

прованс-альпы-лазурный берег

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франция, средиземное море, прованс-альпы-лазурный берег, в мире