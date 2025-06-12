https://ria.ru/20250612/konflikt-2022458228.html

СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи

СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи - РИА Новости, 12.06.2025

СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи

Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:57:00+03:00

2025-06-12T11:57:00+03:00

2025-06-12T11:58:00+03:00

россия

сочи

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 12 июня - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России. "В медиапространстве опубликованы сведения о том, что накануне на автомобильной парковке аэропорта Сочи мужчина применил физическую силу в отношении водителя такси, приехавшего за пассажирами, а также повредил его автомобиль. Следователи СКР проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в среду пассажиры с детьми не могли уехать на заранее забронированном трансфере, на водителя на парковке аэропорта в Сочи напали другие работники служб такси. Полиция на транспорте привлекла к ответственности одного из водителей такси, административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) было передано в суд. "Правонарушителю судом назначено 12 суток ареста", - сказали журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. Ход проверки находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250311/kazan-2004353595.html

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россия, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия