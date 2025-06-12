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СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи - РИА Новости, 12.06.2025
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11:57 12.06.2025 (обновлено: 11:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/konflikt-2022458228.html
СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи
СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи - РИА Новости, 12.06.2025
СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи
Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:57:00+03:00
2025-06-12T11:58:00+03:00
россия
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СОЧИ, 12 июня - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России. "В медиапространстве опубликованы сведения о том, что накануне на автомобильной парковке аэропорта Сочи мужчина применил физическую силу в отношении водителя такси, приехавшего за пассажирами, а также повредил его автомобиль. Следователи СКР проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в среду пассажиры с детьми не могли уехать на заранее забронированном трансфере, на водителя на парковке аэропорта в Сочи напали другие работники служб такси. Полиция на транспорте привлекла к ответственности одного из водителей такси, административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) было передано в суд. "Правонарушителю судом назначено 12 суток ареста", - сказали журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. Ход проверки находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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россия, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Сочи, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проведет проверку после конфликта между таксистами в аэропорту в Сочи

СК проведет проверку после конфликта между водителями такси в аэропорту в Сочи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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СОЧИ, 12 июня - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси в аэропорту Сочи, сообщили в следственном комитете России.
«
"В медиапространстве опубликованы сведения о том, что накануне на автомобильной парковке аэропорта Сочи мужчина применил физическую силу в отношении водителя такси, приехавшего за пассажирами, а также повредил его автомобиль. Следователи СКР проводят проверку по факту противоправных действий мужчины в отношении водителя такси", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в среду пассажиры с детьми не могли уехать на заранее забронированном трансфере, на водителя на парковке аэропорта в Сочи напали другие работники служб такси. Полиция на транспорте привлекла к ответственности одного из водителей такси, административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) было передано в суд.
"Правонарушителю судом назначено 12 суток ареста", - сказали журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Ход проверки находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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РоссияСочиАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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