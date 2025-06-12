https://ria.ru/20250612/kobakhidze-2022479716.html

Кампания ненависти финансируется в Грузии извне, заявил Кобахидзе

Кампания ненависти финансируется в Грузии извне, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 12.06.2025

Кампания ненависти финансируется в Грузии извне, заявил Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране действует компания ненависти со стороны оппонентов, которая финансируется извне и власти будут... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:19:00+03:00

2025-06-12T13:19:00+03:00

2025-06-12T13:19:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране действует компания ненависти со стороны оппонентов, которая финансируется извне и власти будут бороться с этим законным путем. Согласно задействованным в феврале поправкам в закон, публичные оскорбления государственных и политических деятелей, в том числе в социальных сетях, являются административным правонарушением и наказывается штрафом или арестом до 45 суток. Депутаты партии "Грузинская мечта" ранее в июне уже подали в МВД страны жалобу в связи с "оскорбительными выражениями в соцсетях" в адрес членов правящей политсилы. "В Грузии действует кампания ненависти и отвращения, которая финансируется извне. Это характерно не только для Грузии… Мы не можем позволить кому бы то ни было планировать и успешно проводить подобные кампании… Ненависть и разжигание вражды - это то, что негативно влияет на развитие событий в стране, и мы имеем законное право противостоять этому в рамках закона", - заявил Кобахидзе журналистам.

https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021579706.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе