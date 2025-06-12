https://ria.ru/20250612/kitay-2022452735.html

В столице Китая открылся фестиваль "Московские сезоны в Пекине"

В столице Китая открылся фестиваль "Московские сезоны в Пекине" - РИА Новости, 12.06.2025

В столице Китая открылся фестиваль "Московские сезоны в Пекине"

Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" открылся в столице Китая в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:28:00+03:00

2025-06-12T11:28:00+03:00

2025-06-12T16:59:00+03:00

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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" открылся в столице Китая в четверг, передает корреспондент РИА Новости. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, советник-посланник посольства России в Китае Сергей Краминцев и директор департамента культуры и туризма Народного Правительства города Пекина Го Хуайган. "Сегодня празднуется День России, и именно сегодня мы открываем по поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина этот замечательный проект "Московские сезоны в Пекине". В Москве уже дважды проводилось празднование Китайского Нового года, и это прекрасное, яркое событие вызывает чувство радости у каждого посетителя в Москве. Надеюсь, что мы сможем порадовать и удивить каждого посетителя этой прекрасной центральной улицы Пекина", - сказал Козлов. Как отметил, в свою очередь, Хуайган, Россия, с которой у Китая особенные отношения, может проводить свои мероприятия на главной торговой улице Ванфуцзин, в иных случаях, как правило, это невозможно. На улице проведения фестиваля расположились павильоны, в которых жители и гости Пекина могут ознакомиться с достижениями Москвы, насладиться гастрономией города, "полетать" над Москвой, посмотреть на московское метро, сделать макияж и узнать о столице России в туристско-информационном центре. Как отметили в пресс-службе Мостуризма, в день открытия, 12 июня, перед зрителями выступят группа Pelageya, ансамбль русской народной песни ВСЕЛЕНА ФОЛК и фольклорный ансамбль Komon, фолк-группа Balalaika и русский народный дуэт Balalaikes. А 13 июня посетители почувствуют джазовую Москву, 14-го – узнают современные фолк-проекты столицы и насладятся вокальными и барабанными шоу, а в день закрытия фестиваля на Ванфуцзин прозвучат русские романсы, опера и классическая инструментальная музыка.

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Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" открылся в столице Китая, передает корреспондент РИА Новости. На улице, где проходят мероприятия, стоят павильоны. Там гости и жители Пекина могут побольше узнать о Москве, а также попробовать еду, популярную в столице России. 2025-06-12T11:28 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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