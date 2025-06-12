https://ria.ru/20250612/kitaj-2022430220.html

Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT

Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT - РИА Новости, 12.06.2025

Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT

Компании Запада утверждают, что минторг Китая якобы запрашивает у западных компаний-партнеров конфиденциальные данные в рамках поставки редкоземельных минералов РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:50:00+03:00

2025-06-12T08:50:00+03:00

2025-06-12T08:51:00+03:00

экономика

технологии

китай

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Компании Запада утверждают, что минторг Китая якобы запрашивает у западных компаний-партнеров конфиденциальные данные в рамках поставки редкоземельных минералов и магнитов, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд имевших подобный опыт компаний. "Министерство торговли Китая запрашивает сведения о производстве и конфиденциальные списки клиентов в рамках процесса утверждения экспорта важнейших (редкоземельных - ред.) минералов и магнитов", - утверждается в статье. По утверждению гендиректора германского производителя магнитов Magnosphere Франка Экарда, Китай таким образом якобы использует путь получения необходимой информации, альтернативный ее краже. Директор по вопросам цепочки поставок итальянского производителя динамиков B&C Speakers Андреа Пратези рассказал изданию, что компания предоставила китайской стороне фотографии и видео своей производственной линии, а также информацию о своих клиентах - в противном случает, утверждает Пратези, компания якобы не получила бы необходимых ресурсов. Менеджер по продукции британского производителя магнитов Magnet Applications Мэтью Суоллоу заявил, что в апреле его компания получила несколько отказов "из-за отсутствия доказательств о конечном пользователе" продукции - компания согласилась предоставлять данные, но все еще "обеспокоена" фактом того, что вынуждена это делать, пишет издание. Китай не раз заявлял, что выступает за открытые и прозрачные действия в экономике.

https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, китай, введение трампом пошлин на импорт