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Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT - РИА Новости, 12.06.2025
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08:50 12.06.2025 (обновлено: 08:51 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/kitaj-2022430220.html
Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT
Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT - РИА Новости, 12.06.2025
Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT
Компании Запада утверждают, что минторг Китая якобы запрашивает у западных компаний-партнеров конфиденциальные данные в рамках поставки редкоземельных минералов РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:50:00+03:00
2025-06-12T08:51:00+03:00
экономика
технологии
китай
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Компании Запада утверждают, что минторг Китая якобы запрашивает у западных компаний-партнеров конфиденциальные данные в рамках поставки редкоземельных минералов и магнитов, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд имевших подобный опыт компаний. "Министерство торговли Китая запрашивает сведения о производстве и конфиденциальные списки клиентов в рамках процесса утверждения экспорта важнейших (редкоземельных - ред.) минералов и магнитов", - утверждается в статье. По утверждению гендиректора германского производителя магнитов Magnosphere Франка Экарда, Китай таким образом якобы использует путь получения необходимой информации, альтернативный ее краже. Директор по вопросам цепочки поставок итальянского производителя динамиков B&amp;C Speakers Андреа Пратези рассказал изданию, что компания предоставила китайской стороне фотографии и видео своей производственной линии, а также информацию о своих клиентах - в противном случает, утверждает Пратези, компания якобы не получила бы необходимых ресурсов. Менеджер по продукции британского производителя магнитов Magnet Applications Мэтью Суоллоу заявил, что в апреле его компания получила несколько отказов "из-за отсутствия доказательств о конечном пользователе" продукции - компания согласилась предоставлять данные, но все еще "обеспокоена" фактом того, что вынуждена это делать, пишет издание. Китай не раз заявлял, что выступает за открытые и прозрачные действия в экономике.
https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html
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экономика, технологии, китай, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Технологии, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай запрашивает у западных компаний конфиденциальные данные, пишет FT

FT: Китай запрашивает у партнеров конфиденциальные данные для поставок минералов

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Компании Запада утверждают, что минторг Китая якобы запрашивает у западных компаний-партнеров конфиденциальные данные в рамках поставки редкоземельных минералов и магнитов, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд имевших подобный опыт компаний.
"Министерство торговли Китая запрашивает сведения о производстве и конфиденциальные списки клиентов в рамках процесса утверждения экспорта важнейших (редкоземельных - ред.) минералов и магнитов", - утверждается в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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По утверждению гендиректора германского производителя магнитов Magnosphere Франка Экарда, Китай таким образом якобы использует путь получения необходимой информации, альтернативный ее краже.
Директор по вопросам цепочки поставок итальянского производителя динамиков B&C Speakers Андреа Пратези рассказал изданию, что компания предоставила китайской стороне фотографии и видео своей производственной линии, а также информацию о своих клиентах - в противном случает, утверждает Пратези, компания якобы не получила бы необходимых ресурсов.
Менеджер по продукции британского производителя магнитов Magnet Applications Мэтью Суоллоу заявил, что в апреле его компания получила несколько отказов "из-за отсутствия доказательств о конечном пользователе" продукции - компания согласилась предоставлять данные, но все еще "обеспокоена" фактом того, что вынуждена это делать, пишет издание.
Китай не раз заявлял, что выступает за открытые и прозрачные действия в экономике.
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