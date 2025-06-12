https://ria.ru/20250612/kitaj-2022422989.html

В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз

В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз - РИА Новости, 12.06.2025

В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз

Бабушка 92 лет из Китая каждый день отжимается 200 раз и приседает 100 раз для поддержания здоровья, пишет газета South China Morning Post, журналисты которой... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:12:00+03:00

2025-06-12T07:12:00+03:00

2025-06-12T07:12:00+03:00

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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Бабушка 92 лет из Китая каждый день отжимается 200 раз и приседает 100 раз для поддержания здоровья, пишет газета South China Morning Post, журналисты которой пообщались с женщиной. В центральной китайской провинции Хунань живет 92-летняя женщина по фамилии Ли, которая обрела популярность после того, как на телевидении вышел сюжет про ее тренировки. Бабушка каждый день выполняет 200 отжиманий и 100 приседаний. "Когда репортеры приехали к Ли домой, она с радостью выполнила их просьбу, выполнив 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу", - пишет газета. Отмечается, что женщина также "искусно крутит обруч". По словам Ли, ее здоровье "действительно улучшилось благодаря упражнениям". "Возможно, мои движения при отжиманиях не соответствуют стандартам, но я настаиваю на том, чтобы делать 200 отжиманий каждый день", - приводит газета слова бабушки. В Китае является нормой занятие спортом для пожилых людей. На улицах китайских городов бабушки и дедушки занимаются оздоровительной гимнастикой тайцзи, по вечерам участвуют в уличных танцах, а также активно используют общественные тренажеры на спортивных площадках.

https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html

https://ria.ru/20250527/bloger-2019388586.html

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хунань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хунань