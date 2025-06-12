В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз
В Китае 92-летняя бабушка каждый день отжимается 200 раз и приседает 100 раз
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Бабушка 92 лет из Китая каждый день отжимается 200 раз и приседает 100 раз для поддержания здоровья, пишет газета South China Morning Post, журналисты которой пообщались с женщиной.
В центральной китайской провинции Хунань живет 92-летняя женщина по фамилии Ли, которая обрела популярность после того, как на телевидении вышел сюжет про ее тренировки. Бабушка каждый день выполняет 200 отжиманий и 100 приседаний.
"Когда репортеры приехали к Ли домой, она с радостью выполнила их просьбу, выполнив 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу", - пишет газета.
Отмечается, что женщина также "искусно крутит обруч". По словам Ли, ее здоровье "действительно улучшилось благодаря упражнениям".
"Возможно, мои движения при отжиманиях не соответствуют стандартам, но я настаиваю на том, чтобы делать 200 отжиманий каждый день", - приводит газета слова бабушки.
В Китае является нормой занятие спортом для пожилых людей. На улицах китайских городов бабушки и дедушки занимаются оздоровительной гимнастикой тайцзи, по вечерам участвуют в уличных танцах, а также активно используют общественные тренажеры на спортивных площадках.