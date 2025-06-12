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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
10:00 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/kirill--2022438869.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России
День России символизирует единство народов страны и мощь государства, которое под руководством президента РФ Владимира Путина уверенно защищает свои... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:00:00+03:00
2025-06-12T10:00:00+03:00
религия
владимир путин
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует единство народов страны и мощь государства, которое под руководством президента РФ Владимира Путина уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет, сохраняет уникальное культурно-историческое наследие и отстаивает традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к президенту РФ по случаю Дня России, опубликованному в четверг на сайте РПЦ. "Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с Днем России. Этот праздник символизирует многовековое единство нашего народа, олицетворяя неразрывную связь времен, преемственность поколений и мощь Российского государства, которое под Вашим руководством уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет, сохраняет уникальное культурно-историческое наследие и отстаивает традиционные ценности", - написал патриарх Кирилл. Он поблагодарил президента за поддержку "значимых социальных, просветительских и храмоздательских проектов Русской православной церкви". "С признательностью хотел бы отметить Ваше внимание к вопросам развития плодотворного диалога власти и Русской православной церкви, который служит основой для утверждения в жизни общества непреходящих ценностей мира, солидарности, добрососедства, способствует созиданию крепкого межнационального и межрелигиозного мира и согласия в стране... Надеюсь, что успешное продолжение нашего взаимодействия будет и впредь способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию сограждан. Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственных государственных трудах на высоком посту президента России", - заключил глава РПЦ.
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владимир путин, русская православная церковь, россия
Религия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем России

Патриарх Кирилл: РФ под руководством Путина уверенно защищает нацинтересы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует единство народов страны и мощь государства, которое под руководством президента РФ Владимира Путина уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет, сохраняет уникальное культурно-историческое наследие и отстаивает традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к президенту РФ по случаю Дня России, опубликованному в четверг на сайте РПЦ.
«
"Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с Днем России. Этот праздник символизирует многовековое единство нашего народа, олицетворяя неразрывную связь времен, преемственность поколений и мощь Российского государства, которое под Вашим руководством уверенно защищает свои национальные интересы и суверенитет, сохраняет уникальное культурно-историческое наследие и отстаивает традиционные ценности", - написал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил президента за поддержку "значимых социальных, просветительских и храмоздательских проектов Русской православной церкви".
"С признательностью хотел бы отметить Ваше внимание к вопросам развития плодотворного диалога власти и Русской православной церкви, который служит основой для утверждения в жизни общества непреходящих ценностей мира, солидарности, добрососедства, способствует созиданию крепкого межнационального и межрелигиозного мира и согласия в стране... Надеюсь, что успешное продолжение нашего взаимодействия будет и впредь способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию сограждан. Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственных государственных трудах на высоком посту президента России", - заключил глава РПЦ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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