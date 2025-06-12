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На Гавайях произошло извержение вулкана - РИА Новости, 12.06.2025
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10:51 12.06.2025 (обновлено: 10:57 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/kilauea--2022447333.html
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана - РИА Новости, 12.06.2025
На Гавайях произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:51:00+03:00
2025-06-12T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи, сообщает Геологическая служба США (USGS). "25-й эпизод продолжающегося извержения Халемаумау (кратер на вершине Килауэа – ред.) начался в 11.57 утра по гавайскому времени 11 июня 2025 года (00.57 мск 12 июня), а объем и сила фонтанов и потоков лавы заметно возросли по состоянию на 12.30 дня. Лава фонтанирует из северного жерла, достигая высоты около 330 футов (100 метров)", - говорится в сообщении USGS. Позднее USGS опубликовала сообщение, согласно которому по состоянию на 20.31 по местному времени (09.31 мск) извержение Килауэа приостановилось. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
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гавайи, земля, в мире
Гавайи, Земля, В мире
На Гавайях произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

© Getty Images / Gary MillerЛюди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на Гавайях
Люди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на Гавайях - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Getty Images / Gary Miller
Люди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на Гавайях
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
«
"25-й эпизод продолжающегося извержения Халемаумау (кратер на вершине Килауэа – ред.) начался в 11.57 утра по гавайскому времени 11 июня 2025 года (00.57 мск 12 июня), а объем и сила фонтанов и потоков лавы заметно возросли по состоянию на 12.30 дня. Лава фонтанирует из северного жерла, достигая высоты около 330 футов (100 метров)", - говорится в сообщении USGS.
Позднее USGS опубликовала сообщение, согласно которому по состоянию на 20.31 по местному времени (09.31 мск) извержение Килауэа приостановилось.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
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