Полиция Кении применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция Кении применила слезоточивый газ против протестующих в Найроби
© AP Photo / Andrew KasukuПротесты из-за гибели в полицейском участке блогера Альберта Ойванга в Найроби. 12 июня 2025
© AP Photo / Andrew Kasuku
Протесты из-за гибели в полицейском участке блогера Альберта Ойванга в Найроби. 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кенийская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на улицы Найроби из-за таинственной гибели в полицейском участке блогера Альберта Ойванга, сообщает местное издание Kenya Times.
Ойванг был задержан в субботу по делу об оскорбительной публикации, которую он якобы разместил в соцсети X. Когда на следующий день его семья прибыла в полицейский участок, полиция сообщила, что Ойванг умер от травм, которые он нанес себе, ударившись о стену камеры. Тем не менее, вскрытие подтвердило насильственную смерть. Издание Citizen сообщило в среду, что бывший председатель Верховного суда Кении и кандидат на пост президента на предстоящих выборах Дэвид Марага призвал расформировать правительство президента Уильяма Руто на фоне массового недовольства, вызванного гибелью блогера.
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"Полиция применила слезоточивый газ в центральном деловом районе Найроби для разгона протестующих, требующих справедливости для Альберта Ойванга, блогера, умершего во время содержания под стражей полицией", - пишет издание.
По данным издания, протестующие также требовали отставки заместителя главного инспектора Кении Элиуда Лагата. Отмечается, что демонстранты, по всей видимости, пытались добраться до здания парламента.