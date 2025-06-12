https://ria.ru/20250612/jaroslavl-2022409356.html
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.06.2025
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:51:00+03:00
2025-06-12T03:51:00+03:00
2025-06-12T03:51:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославля ("Туношна"; код ИКАО: UUDL)", - написал он.
https://ria.ru/20250612/kaluga-2022408560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , международная организация гражданской авиации, безопасность
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов