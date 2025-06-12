https://ria.ru/20250612/jakutsk-2022422438.html
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска - РИА Новости, 12.06.2025
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска
Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:05:00+03:00
2025-06-12T07:05:00+03:00
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран. "Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву", - рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин. По словам директора АНО "Центр по работе с волонтерами РС(Я)" Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.
https://ria.ru/20250612/flag-2022412700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, якутск, день россии
Общество, Россия, Якутск, День России
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска в честь Дня России
ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.
"Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву", - рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин.
По словам директора АНО "Центр по работе с волонтерами РС(Я)" Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.