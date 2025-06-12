https://ria.ru/20250612/jakutsk-2022422438.html

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска - РИА Новости, 12.06.2025

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:05:00+03:00

2025-06-12T07:05:00+03:00

2025-06-12T07:05:00+03:00

общество

россия

якутск

день россии

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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран. "Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву", - рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин. По словам директора АНО "Центр по работе с волонтерами РС(Я)" Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.

https://ria.ru/20250612/flag-2022412700.html

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россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, якутск, день россии