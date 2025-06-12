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Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска - РИА Новости, 12.06.2025
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07:05 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/jakutsk-2022422438.html
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска - РИА Новости, 12.06.2025
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска
Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:05:00+03:00
2025-06-12T07:05:00+03:00
общество
россия
якутск
день россии
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран. "Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву", - рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин. По словам директора АНО "Центр по работе с волонтерами РС(Я)" Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.
https://ria.ru/20250612/flag-2022412700.html
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общество, россия, якутск, день россии
Общество, Россия, Якутск, День России
Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска в честь Дня России

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Якутск
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор в День России подняли на самой высокой точке Якутска, в церемонии приняли участие молодежные общественные организации республики, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие в честь Дня России состоялось на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
На северных Курилах в День России развернули флаг России
04:43
"Мы находимся на самой высокой точке города Якутска. Два года назад здесь заложили первый камень памятника видному политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву", - рассказал агентству директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин.
По словам директора АНО "Центр по работе с волонтерами РС(Я)" Айыллаана Винокурова, в поднятии флага Российской Федерации приняли участие молодежные общественные организации республики, а также представители органов власти и энергетической отрасли.
Люди с флагами России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России
01:27
 
ОбществоРоссияЯкутскДень России
 
 
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