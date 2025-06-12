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Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского - РИА Новости, 12.06.2025
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Туризм
 
13:08 12.06.2025 (обновлено: 16:46 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/izrail-2022471126.html
Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского
Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского - РИА Новости, 12.06.2025
Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского
В аэропорту Жуковский состоялась торжественная церемония по случаю запуска первого рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат. Российские самолеты не... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В аэропорту Жуковский состоялась торжественная церемония по случаю запуска первого рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат. Российские самолеты не отправлялись в этот известный курорт на Красном море более пяти лет — с тех пор, как началась пандемия COVID-19.В Москву прибыла солидная делегация из Израиля. В ее составе — мэр Эйлата Эли Ланкри, глава государственной туристической корпорации Эйлата Йосси Хен, глава ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Илицур, управляющий директор аэропорта Рамон Зоар Гефен. В торжественной церемонии также приняли участие представители руководства авиакомпании Red Wings и аэропорта Жуковский.Долгожданный рейс"Еще полгода назад мы мечтали, что этот рейс состоится. Израиль приветствует и ожидает российских туристов. Мы вас ждем, в Эйлате все говорят о русских и все подготовлено для встречи путешественников из России", — рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.В гостиницах есть русскоязычный персонал, часть отелей работает по системе "все включено".Все технологические препятствия сняты — виза не нужна, нужно только оформить электронное разрешение на въезд в Израиль, которое действует два года, пояснила дипломат. Прямые рейсы есть в Тель-Авив, теперь еще и в Эйлат. Загрузка первого рейса — 70 процентов."Уверены, что он будет востребован", — добавила Гальперин.Полет с комфортом"Мы начали летать в Израиль на самолетах Sukhoi Superjet 100 с посадкой в Сочи. Сейчас внимательно следим за динамикой продаж, видим, что она улучшается. В сентябре начнется высокий сезон, и мы будем рассматривать смену воздушного судна на ТУ-214, чтобы летать без посадки. Все зависит от динамики спроса, загрузки рейса. Пока мы планируем летать раз в неделю", — отметил коммерческий директор Red Wings Александр Крутов.Рейс регулярный, будет выполняться по четвергам. Время в пути — около семи с половиной часов. Стоимость билета с багажом в один конец — от 20 тысяч рублей, в оба — от 34 тысяч, пояснил РИА Новости Александр Крутов.На борту для пассажиров есть холодные и горячие напитки, сэндвичи. На сайте можно заказать дополнительное питание.Эйлат ждет россиян"Сегодня для нас по-настоящему большой праздник: впервые за пять лет российские путешественники смогут отправиться в город-курорт Эйлат на прямом рейсе из Москвы, — заявил Владимир Шкляр, глава департамента Министерства туризма Израиля в России. — На сайтах пяти ведущих российских туроператоров уже загружены турпакеты, а крупные тревел-сервисы опубликовали цены на проживание в гостиницах Израиля".По его словам, это означает, что гостям из России будет просто и удобно организовать поездку в Эйлат и насладиться отдыхом на Красном море и многочисленными экскурсиями."В Эйлат ежегодно приезжают более трех миллионов путешествеников со всего мира, — рассказал мэр курорта Эли Ланкри. — Это не случайно. У нас один из самых живописных заливов планеты, беспошлинный шопинг, яркая ночная жизнь, пустыня и уникальные достопримечательности: парк Тимна, Дельфиний риф, подводная обсерватория, океанариум. А еще — русскоговорящий персонал в отелях и туристической инфраструктуре".Многие отели Эйлата установили фиксированные цены специально для российского рынка, добавил Итамар Элицур, глава ассоциации гостиниц Эйлата и Мертвого моря. "Это уникальное условие, которое действует только для России. Туристы смогут выбрать любой формат размещения, включая питание по системе "все включено". Мы знаем, что нужно российским гостям, и готовы обеспечить высокий уровень сервиса", — сказал он.В общей сложности с июня 2025 года из России в Израиль будут отправляться 32 прямых рейса в неделю, из которых 31 — в Тель-Авив и один — в Эйлат. Летать будут EL AL, Red Wings и "Азимут" из Москвы, Санкт-Петербурга, Кавминвод.Эйлат: солнечные ворота Израиля для российских туристовГород Эйлат расположен на юге Израиля на берегу Красного моря, он безусловно привлечет путешественников из России. Въезд для граждан России — без визы на срок до 90 дней для туризма. Но перед поездкой обязательно требуется предварительное заполнение электронной анкеты (ETA-IL).В регионе более 320 солнечных дней в году. Зимой температура воздуха держится на уровне около 20-25 градусов, летом может достигать +40 °C.Туристов ждут отели с русскоязычным персоналом, беспошлинные магазины (duty-free), развитая инфраструктура и доступ к многочисленным природным достопримечательностям.Подводная обсерватория "Мир кораллов" (Coral World Underwater Observatory)Посетители спускаются в подводные смотровые залы и стеклянные тоннели, где можно увидеть морских черепах, акул, барракуд и тропических рыб. На обзорной башне открывается вид на Израиль, Иорданию и Египет (зависит от погодных условий). Особый интерес вызывают кормление акул и кинотеатр с репертуаром, посвященным коралловым рифам.Национальный парк Тимна (Timna Park)Находится примерно в 25 километрах к северу от Эйлата и известен Соломоновыми столбами — впечатляющими скальными образованиями высотой около 50 метров, а также древними медными шахтами. В парке оборудованы искусственное озеро и зоны для водных развлечений.Коралловый пляж и заповедник (Coral Beach Nature Reserve)Единственный в континентальной части Израиля коралловый риф протяженностью более километра сохранен благодаря строгому контролю и статусу заповедника. Для снорклинга предусмотрены специальные плавательные дорожки, чтобы избежать контакта с хрупкими кораллами. Вход в море возможен только через каменистую зону, поэтому настоятельно рекомендуется надевать специальную обувь.Дельфиний риф (Dolphin Reef)Эта уникальная бухта — лагуна, где обитают дельфины-афалины. Они могут выходить в открытое море, но привыкли к месту и регулярному кормлению. Контакт с туристами — под контролем персонала. Дополнительно доступны спа-процедуры и пляжный клуб.Красный каньон (Red Canyon)Живописное ущелье из разноцветного песчаника (красных, оранжевых, белых оттенков) расположено примерно в 20 минутах езды от Эйлата. Для туристов доступны маршруты разной длины, ведущие к видам на Эдомские горы в Иордании. Лучшее время для посещения — с ноября по март.Эйлатские горы (Eilat Mountains)Горный массив, сложенный преимущественно гранитом и осадочными породами, привлекает любителей треккинга. Это направление подходит опытным путешественникам, требует удобной обуви, достаточного запаса воды и хорошей физической подготовки, особенно в летние месяцы.Заповедник Хай-Бар (Yotvata Hai-Bar Nature Reserve)Примерно в 40 километрах к северу от Эйлата находится этот природный парк, где обитают страусы, газели, каракалы и другие животные. Можно заказать ночное сафари на джипах для наблюдения за хищниками.Ботанический сад Эйлата (Eilat Botanical Garden)Этот оазис в пустыне включает коллекции редких тропических растений, кактусов и бамбука. В зоне тропического леса искусственно имитируется дождь. Приятная возможность прогуляться среди зелени и цветов.ICE Mall и набережнаяВ торговом комплексе ICE Mall в форме айсберга — каток, магазины и кафе. Городской променад вдоль моря славится вечерними световыми шоу с музыкальными фонтанами, где сотни водных струй синхронизированы с музыкой.Что особенно оценят российские туристыВ Эйлате действует зона беспошлинной торговли (duty-free). Много ресторанов предлагают меню без кошерных ограничений, включая морепродукты и свинину.Возможны организованные туры в Петру (Иордания) и Табу (Египет), но их доступность требует уточнения перед поездкой.Обстановка на курорте — расслабленная и безопасная. Во многих отелях работают русскоговорящие сотрудники.Эйлат сочетает пляжный отдых, уникальные природные достопримечательности и современные развлечения. Развитая инфраструктура, гастрономические возможности, а теперь и прямая транспортная доступность делают его привлекательным для россиян.
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Анастасия Мельникова
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Анастасия Мельникова
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туризм, новости - туризм, израиль, россия, александр крутов, москва, sukhoi superjet 100 (ssj100), ту-214, авиабилеты, куда можно лететь, туризм-важное
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Александр Крутов, Москва, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ту-214, Авиабилеты, куда можно лететь, Туризм-Важное
Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского

Первый российский рейс Red Wings в израильский Эйлат отправился из Жуковского

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Первый рейс в израильский аэропорт Рамон из Москвы отправился 12 июня
Первый рейс в израильский аэропорт Рамон из Москвы отправился 12 июня - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Первый рейс в израильский аэропорт Рамон из Москвы отправился 12 июня
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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В аэропорту Жуковский состоялась торжественная церемония по случаю запуска первого рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат. Российские самолеты не отправлялись в этот известный курорт на Красном море более пяти лет — с тех пор, как началась пандемия COVID-19.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Делегация Израиля, представители аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings при запуске первого рейса из Москвы в Эйлат
Делегация Израиля, представители аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings при запуске первого рейса из Москвы в Эйлат - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Делегация Израиля, представители аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings при запуске первого рейса из Москвы в Эйлат
В Москву прибыла солидная делегация из Израиля. В ее составе — мэр Эйлата Эли Ланкри, глава государственной туристической корпорации Эйлата Йосси Хен, глава ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Илицур, управляющий директор аэропорта Рамон Зоар Гефен. В торжественной церемонии также приняли участие представители руководства авиакомпании Red Wings и аэропорта Жуковский.

Долгожданный рейс

"Еще полгода назад мы мечтали, что этот рейс состоится. Израиль приветствует и ожидает российских туристов. Мы вас ждем, в Эйлате все говорят о русских и все подготовлено для встречи путешественников из России", — рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Симона Гальперин и мэр города Эйлат Эли Ланкри
Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в РФ Симона Гальперин и мэр города Эйлат Эли Ланкри - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Симона Гальперин и мэр города Эйлат Эли Ланкри
В гостиницах есть русскоязычный персонал, часть отелей работает по системе "все включено".
Все технологические препятствия сняты — виза не нужна, нужно только оформить электронное разрешение на въезд в Израиль, которое действует два года, пояснила дипломат. Прямые рейсы есть в Тель-Авив, теперь еще и в Эйлат. Загрузка первого рейса — 70 процентов.
"Уверены, что он будет востребован", — добавила Гальперин.

Полет с комфортом

"Мы начали летать в Израиль на самолетах Sukhoi Superjet 100 с посадкой в Сочи. Сейчас внимательно следим за динамикой продаж, видим, что она улучшается. В сентябре начнется высокий сезон, и мы будем рассматривать смену воздушного судна на ТУ-214, чтобы летать без посадки. Все зависит от динамики спроса, загрузки рейса. Пока мы планируем летать раз в неделю", — отметил коммерческий директор Red Wings Александр Крутов.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Симона Гальперин и коммерческий директор Red Wings Александр Крутов
Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в РФ Симона Гальперин и коммерческий директор Red Wings Александр Крутов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Симона Гальперин и коммерческий директор Red Wings Александр Крутов
Рейс регулярный, будет выполняться по четвергам. Время в пути — около семи с половиной часов. Стоимость билета с багажом в один конец — от 20 тысяч рублей, в оба — от 34 тысяч, пояснил РИА Новости Александр Крутов.
На борту для пассажиров есть холодные и горячие напитки, сэндвичи. На сайте можно заказать дополнительное питание.

Эйлат ждет россиян

"Сегодня для нас по-настоящему большой праздник: впервые за пять лет российские путешественники смогут отправиться в город-курорт Эйлат на прямом рейсе из Москвы, — заявил Владимир Шкляр, глава департамента Министерства туризма Израиля в России. — На сайтах пяти ведущих российских туроператоров уже загружены турпакеты, а крупные тревел-сервисы опубликовали цены на проживание в гостиницах Израиля".
© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль, вид на Эйлат
Израиль, вид на Эйлат - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль, вид на Эйлат
По его словам, это означает, что гостям из России будет просто и удобно организовать поездку в Эйлат и насладиться отдыхом на Красном море и многочисленными экскурсиями.
"В Эйлат ежегодно приезжают более трех миллионов путешествеников со всего мира, — рассказал мэр курорта Эли Ланкри. — Это не случайно. У нас один из самых живописных заливов планеты, беспошлинный шопинг, яркая ночная жизнь, пустыня и уникальные достопримечательности: парк Тимна, Дельфиний риф, подводная обсерватория, океанариум. А еще — русскоговорящий персонал в отелях и туристической инфраструктуре".
© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
Израиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль. Из Эйлата туристы могут отправиться на морскую прогулку на яхте и купаться в открытом море
Многие отели Эйлата установили фиксированные цены специально для российского рынка, добавил Итамар Элицур, глава ассоциации гостиниц Эйлата и Мертвого моря.
"Это уникальное условие, которое действует только для России. Туристы смогут выбрать любой формат размещения, включая питание по системе "все включено". Мы знаем, что нужно российским гостям, и готовы обеспечить высокий уровень сервиса", — сказал он.
© РИА Новости / Мария Селиванова Рассвет в городе Эйлат в Израиле
 Рассвет в городе Эйлат в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рассвет в городе Эйлат в Израиле
В общей сложности с июня 2025 года из России в Израиль будут отправляться 32 прямых рейса в неделю, из которых 31 — в Тель-Авив и один — в Эйлат. Летать будут EL AL, Red Wings и "Азимут" из Москвы, Санкт-Петербурга, Кавминвод.

Эйлат: солнечные ворота Израиля для российских туристов

Город Эйлат расположен на юге Израиля на берегу Красного моря, он безусловно привлечет путешественников из России. Въезд для граждан России — без визы на срок до 90 дней для туризма. Но перед поездкой обязательно требуется предварительное заполнение электронной анкеты (ETA-IL).
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Аэропорт Жуковский. Первый рейс отправляется в аэропорт Рамон в Израиле
Аэропорт Жуковский. Первый рейс отправляется в аэропорт Рамон в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Аэропорт Жуковский. Первый рейс отправляется в аэропорт Рамон в Израиле
В регионе более 320 солнечных дней в году. Зимой температура воздуха держится на уровне около 20-25 градусов, летом может достигать +40 °C.
Туристов ждут отели с русскоязычным персоналом, беспошлинные магазины (duty-free), развитая инфраструктура и доступ к многочисленным природным достопримечательностям.

Подводная обсерватория "Мир кораллов" (Coral World Underwater Observatory)

© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль. Эйлат. Морской парк — Подводная обсерватория. Рыбы на глубине 12 метров
Израиль. Эйлат. Морской парк Подводная обсерватория. Рыбы на глубине 12 метров - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль. Эйлат. Морской парк — Подводная обсерватория. Рыбы на глубине 12 метров
Посетители спускаются в подводные смотровые залы и стеклянные тоннели, где можно увидеть морских черепах, акул, барракуд и тропических рыб. На обзорной башне открывается вид на Израиль, Иорданию и Египет (зависит от погодных условий). Особый интерес вызывают кормление акул и кинотеатр с репертуаром, посвященным коралловым рифам.

Национальный парк Тимна (Timna Park)

© РИА Новости / Мария СеливановаЭйлат, в нацпарке Тимна
Эйлат, в нацпарке Тимна - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эйлат, в нацпарке Тимна
Находится примерно в 25 километрах к северу от Эйлата и известен Соломоновыми столбами — впечатляющими скальными образованиями высотой около 50 метров, а также древними медными шахтами. В парке оборудованы искусственное озеро и зоны для водных развлечений.

Коралловый пляж и заповедник (Coral Beach Nature Reserve)

Единственный в континентальной части Израиля коралловый риф протяженностью более километра сохранен благодаря строгому контролю и статусу заповедника. Для снорклинга предусмотрены специальные плавательные дорожки, чтобы избежать контакта с хрупкими кораллами. Вход в море возможен только через каменистую зону, поэтому настоятельно рекомендуется надевать специальную обувь.

Дельфиний риф (Dolphin Reef)

© РИА Новости / Мария СеливановаЭйлат, в дельфинации некоторые туристы купаются с дельфинами
Эйлат, в дельфинации некоторые туристы купаются с дельфинами - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эйлат, в дельфинации некоторые туристы купаются с дельфинами
Эта уникальная бухта — лагуна, где обитают дельфины-афалины. Они могут выходить в открытое море, но привыкли к месту и регулярному кормлению. Контакт с туристами — под контролем персонала. Дополнительно доступны спа-процедуры и пляжный клуб.

Красный каньон (Red Canyon)

Живописное ущелье из разноцветного песчаника (красных, оранжевых, белых оттенков) расположено примерно в 20 минутах езды от Эйлата. Для туристов доступны маршруты разной длины, ведущие к видам на Эдомские горы в Иордании. Лучшее время для посещения — с ноября по март.

Эйлатские горы (Eilat Mountains)

© РИА Новости / Мария СеливановаЭйлат, поездка по пустыне на квадроциклах
Эйлат, поездка по пустыне на квадроциклах - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эйлат, поездка по пустыне на квадроциклах
Горный массив, сложенный преимущественно гранитом и осадочными породами, привлекает любителей треккинга. Это направление подходит опытным путешественникам, требует удобной обуви, достаточного запаса воды и хорошей физической подготовки, особенно в летние месяцы.

Заповедник Хай-Бар (Yotvata Hai-Bar Nature Reserve)

© РИА Новости / Мария СеливановаЭйлат, прогулка по пустыне на верблюдах
Эйлат, прогулка по пустыне на верблюдах - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эйлат, прогулка по пустыне на верблюдах
Примерно в 40 километрах к северу от Эйлата находится этот природный парк, где обитают страусы, газели, каракалы и другие животные. Можно заказать ночное сафари на джипах для наблюдения за хищниками.

Ботанический сад Эйлата (Eilat Botanical Garden)

Этот оазис в пустыне включает коллекции редких тропических растений, кактусов и бамбука. В зоне тропического леса искусственно имитируется дождь. Приятная возможность прогуляться среди зелени и цветов.

ICE Mall и набережная

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Эйлате
Отдыхающие на пляже в Эйлате - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Отдыхающие на пляже в Эйлате
В торговом комплексе ICE Mall в форме айсберга — каток, магазины и кафе. Городской променад вдоль моря славится вечерними световыми шоу с музыкальными фонтанами, где сотни водных струй синхронизированы с музыкой.

Что особенно оценят российские туристы

В Эйлате действует зона беспошлинной торговли (duty-free). Много ресторанов предлагают меню без кошерных ограничений, включая морепродукты и свинину.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Возможны организованные туры в Петру (Иордания) и Табу (Египет), но их доступность требует уточнения перед поездкой.
Обстановка на курорте — расслабленная и безопасная. Во многих отелях работают русскоговорящие сотрудники.
Эйлат сочетает пляжный отдых, уникальные природные достопримечательности и современные развлечения. Развитая инфраструктура, гастрономические возможности, а теперь и прямая транспортная доступность делают его привлекательным для россиян.
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