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Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского

Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского - РИА Новости, 12.06.2025

Первый рейс из России в израильский курорт Эйлат отправился из Жуковского

В аэропорту Жуковский состоялась торжественная церемония по случаю запуска первого рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат. Российские самолеты не... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:08:00+03:00

2025-06-12T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В аэропорту Жуковский состоялась торжественная церемония по случаю запуска первого рейса авиакомпании Red Wings из Москвы в Эйлат. Российские самолеты не отправлялись в этот известный курорт на Красном море более пяти лет — с тех пор, как началась пандемия COVID-19.В Москву прибыла солидная делегация из Израиля. В ее составе — мэр Эйлата Эли Ланкри, глава государственной туристической корпорации Эйлата Йосси Хен, глава ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Илицур, управляющий директор аэропорта Рамон Зоар Гефен. В торжественной церемонии также приняли участие представители руководства авиакомпании Red Wings и аэропорта Жуковский.Долгожданный рейс"Еще полгода назад мы мечтали, что этот рейс состоится. Израиль приветствует и ожидает российских туристов. Мы вас ждем, в Эйлате все говорят о русских и все подготовлено для встречи путешественников из России", — рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.В гостиницах есть русскоязычный персонал, часть отелей работает по системе "все включено".Все технологические препятствия сняты — виза не нужна, нужно только оформить электронное разрешение на въезд в Израиль, которое действует два года, пояснила дипломат. Прямые рейсы есть в Тель-Авив, теперь еще и в Эйлат. Загрузка первого рейса — 70 процентов."Уверены, что он будет востребован", — добавила Гальперин.Полет с комфортом"Мы начали летать в Израиль на самолетах Sukhoi Superjet 100 с посадкой в Сочи. Сейчас внимательно следим за динамикой продаж, видим, что она улучшается. В сентябре начнется высокий сезон, и мы будем рассматривать смену воздушного судна на ТУ-214, чтобы летать без посадки. Все зависит от динамики спроса, загрузки рейса. Пока мы планируем летать раз в неделю", — отметил коммерческий директор Red Wings Александр Крутов.Рейс регулярный, будет выполняться по четвергам. Время в пути — около семи с половиной часов. Стоимость билета с багажом в один конец — от 20 тысяч рублей, в оба — от 34 тысяч, пояснил РИА Новости Александр Крутов.На борту для пассажиров есть холодные и горячие напитки, сэндвичи. На сайте можно заказать дополнительное питание.Эйлат ждет россиян"Сегодня для нас по-настоящему большой праздник: впервые за пять лет российские путешественники смогут отправиться в город-курорт Эйлат на прямом рейсе из Москвы, — заявил Владимир Шкляр, глава департамента Министерства туризма Израиля в России. — На сайтах пяти ведущих российских туроператоров уже загружены турпакеты, а крупные тревел-сервисы опубликовали цены на проживание в гостиницах Израиля".По его словам, это означает, что гостям из России будет просто и удобно организовать поездку в Эйлат и насладиться отдыхом на Красном море и многочисленными экскурсиями."В Эйлат ежегодно приезжают более трех миллионов путешествеников со всего мира, — рассказал мэр курорта Эли Ланкри. — Это не случайно. У нас один из самых живописных заливов планеты, беспошлинный шопинг, яркая ночная жизнь, пустыня и уникальные достопримечательности: парк Тимна, Дельфиний риф, подводная обсерватория, океанариум. А еще — русскоговорящий персонал в отелях и туристической инфраструктуре".Многие отели Эйлата установили фиксированные цены специально для российского рынка, добавил Итамар Элицур, глава ассоциации гостиниц Эйлата и Мертвого моря. "Это уникальное условие, которое действует только для России. Туристы смогут выбрать любой формат размещения, включая питание по системе "все включено". Мы знаем, что нужно российским гостям, и готовы обеспечить высокий уровень сервиса", — сказал он.В общей сложности с июня 2025 года из России в Израиль будут отправляться 32 прямых рейса в неделю, из которых 31 — в Тель-Авив и один — в Эйлат. Летать будут EL AL, Red Wings и "Азимут" из Москвы, Санкт-Петербурга, Кавминвод.Эйлат: солнечные ворота Израиля для российских туристовГород Эйлат расположен на юге Израиля на берегу Красного моря, он безусловно привлечет путешественников из России. Въезд для граждан России — без визы на срок до 90 дней для туризма. Но перед поездкой обязательно требуется предварительное заполнение электронной анкеты (ETA-IL).В регионе более 320 солнечных дней в году. Зимой температура воздуха держится на уровне около 20-25 градусов, летом может достигать +40 °C.Туристов ждут отели с русскоязычным персоналом, беспошлинные магазины (duty-free), развитая инфраструктура и доступ к многочисленным природным достопримечательностям.Подводная обсерватория "Мир кораллов" (Coral World Underwater Observatory)Посетители спускаются в подводные смотровые залы и стеклянные тоннели, где можно увидеть морских черепах, акул, барракуд и тропических рыб. На обзорной башне открывается вид на Израиль, Иорданию и Египет (зависит от погодных условий). Особый интерес вызывают кормление акул и кинотеатр с репертуаром, посвященным коралловым рифам.Национальный парк Тимна (Timna Park)Находится примерно в 25 километрах к северу от Эйлата и известен Соломоновыми столбами — впечатляющими скальными образованиями высотой около 50 метров, а также древними медными шахтами. В парке оборудованы искусственное озеро и зоны для водных развлечений.Коралловый пляж и заповедник (Coral Beach Nature Reserve)Единственный в континентальной части Израиля коралловый риф протяженностью более километра сохранен благодаря строгому контролю и статусу заповедника. Для снорклинга предусмотрены специальные плавательные дорожки, чтобы избежать контакта с хрупкими кораллами. Вход в море возможен только через каменистую зону, поэтому настоятельно рекомендуется надевать специальную обувь.Дельфиний риф (Dolphin Reef)Эта уникальная бухта — лагуна, где обитают дельфины-афалины. Они могут выходить в открытое море, но привыкли к месту и регулярному кормлению. Контакт с туристами — под контролем персонала. Дополнительно доступны спа-процедуры и пляжный клуб.Красный каньон (Red Canyon)Живописное ущелье из разноцветного песчаника (красных, оранжевых, белых оттенков) расположено примерно в 20 минутах езды от Эйлата. Для туристов доступны маршруты разной длины, ведущие к видам на Эдомские горы в Иордании. Лучшее время для посещения — с ноября по март.Эйлатские горы (Eilat Mountains)Горный массив, сложенный преимущественно гранитом и осадочными породами, привлекает любителей треккинга. Это направление подходит опытным путешественникам, требует удобной обуви, достаточного запаса воды и хорошей физической подготовки, особенно в летние месяцы.Заповедник Хай-Бар (Yotvata Hai-Bar Nature Reserve)Примерно в 40 километрах к северу от Эйлата находится этот природный парк, где обитают страусы, газели, каракалы и другие животные. Можно заказать ночное сафари на джипах для наблюдения за хищниками.Ботанический сад Эйлата (Eilat Botanical Garden)Этот оазис в пустыне включает коллекции редких тропических растений, кактусов и бамбука. В зоне тропического леса искусственно имитируется дождь. Приятная возможность прогуляться среди зелени и цветов.ICE Mall и набережнаяВ торговом комплексе ICE Mall в форме айсберга — каток, магазины и кафе. Городской променад вдоль моря славится вечерними световыми шоу с музыкальными фонтанами, где сотни водных струй синхронизированы с музыкой.Что особенно оценят российские туристыВ Эйлате действует зона беспошлинной торговли (duty-free). Много ресторанов предлагают меню без кошерных ограничений, включая морепродукты и свинину.Возможны организованные туры в Петру (Иордания) и Табу (Египет), но их доступность требует уточнения перед поездкой.Обстановка на курорте — расслабленная и безопасная. Во многих отелях работают русскоговорящие сотрудники.Эйлат сочетает пляжный отдых, уникальные природные достопримечательности и современные развлечения. Развитая инфраструктура, гастрономические возможности, а теперь и прямая транспортная доступность делают его привлекательным для россиян.

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