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Израиль готов к началу операции в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
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03:55 12.06.2025 (обновлено: 04:16 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/izrail-2022409679.html
Израиль готов к началу операции в Иране, пишут СМИ
Израиль готов к началу операции в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
Израиль готов к началу операции в Иране, пишут СМИ
Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, передает американский телеканал CBS News со ссылкой на американские источники. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:55:00+03:00
2025-06-12T04:16:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, передает американский телеканал CBS News со ссылкой на американские источники."Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране", - говорится в публикации.При этом, как отмечается, в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке."Это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион ранее в среду", - сообщает телеканал со ссылкой на собеседников.При этом указывается, что израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции.Ранее газета Washington Post сообщила, что Штаты опасаются возможной атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента США Дональда Трампа. Как подчеркивало издание, подобные действия подорвали бы переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250609/iran-2021886342.html
https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html
https://ria.ru/20250610/tramp-2021908202.html
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в мире, израиль, иран, сша
В мире, Израиль, Иран, США
Израиль готов к началу операции в Иране, пишут СМИ

CBS: Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, передает американский телеканал CBS News со ссылкой на американские источники.
«
"Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране", - говорится в публикации.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ВСНБ Ирана заявил о возможности удара по ядерным объектам Израиля
9 июня, 20:51
При этом, как отмечается, в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.
"Это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион ранее в среду", - сообщает телеканал со ссылкой на собеседников.
При этом указывается, что израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ
5 июня, 23:57
Ранее газета Washington Post сообщила, что Штаты опасаются возможной атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента США Дональда Трампа. Как подчеркивало издание, подобные действия подорвали бы переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Израиле рассказали, когда Трамп надеется на ответ Ирана по ядерной сделке
10 июня, 00:35
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.
В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что верит в возможность сделки с Ираном, пишут СМИ
10 июня, 22:33
 
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