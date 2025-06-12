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Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит - РИА Новости, 12.06.2025
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09:43 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/issledovanie-2022436326.html
Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит
Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит - РИА Новости, 12.06.2025
Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит
Больше половины россиян считают возможным для себя взять кредит на отпуск, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:43:00+03:00
2025-06-12T09:43:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Больше половины россиян считают возможным для себя взять кредит на отпуск, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, 53,9% россиян позитивно относятся к идее взять кредит, если денег на хороший отдых не хватает. Еще 21,7% сообщили, что понимают тех, кто отдыхает в долг, но сами этого делать не станут. Наконец, около четверти опрошенных – 24,4% – полагают, что брать кредит ради такой цели нельзя", - говорится в исследовании по итогам опроса более 2 тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет. При этом оценки, какая сумма необходима для качественного отпуска, существенно разошлись, сообщили аналитики. "Примерно каждый пятый респондент (21,9%) заявил, что на неделю с семьей ему хватило бы и 50 тысяч рублей. Чуть больше участников опроса (24%) назвали сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и примерно столько же (22,7%) определили диапазон от 100 тысяч до 150 тысяч рублей", - уточнили они. Остальные респонденты оптимальной суммой для отпуска считают от 150 тысяч до 250 тысяч рублей - 17,6%, а 11,2% – от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Самые высокие запросы, более полумиллиона рублей на недельный отпуск, обозначили 2,6% опрошенных. "При этом 47,4% респондентов признались, что сами не готовы потратить столько денег на отпуск. 28,9% ответили, что скорее готовы, и 23,7% – что готовы однозначно", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html
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россия, общество
Россия, Общество
Исследование показало, сколько россиян готовы отдыхать в кредит

Исследование Webbankir: 53,9% россиян готовы отдыхать в кредит

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдых
Отдых - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Больше половины россиян считают возможным для себя взять кредит на отпуск, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Согласно опросу, 53,9% россиян позитивно относятся к идее взять кредит, если денег на хороший отдых не хватает. Еще 21,7% сообщили, что понимают тех, кто отдыхает в долг, но сами этого делать не станут. Наконец, около четверти опрошенных – 24,4% – полагают, что брать кредит ради такой цели нельзя", - говорится в исследовании по итогам опроса более 2 тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет.
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При этом оценки, какая сумма необходима для качественного отпуска, существенно разошлись, сообщили аналитики. "Примерно каждый пятый респондент (21,9%) заявил, что на неделю с семьей ему хватило бы и 50 тысяч рублей. Чуть больше участников опроса (24%) назвали сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и примерно столько же (22,7%) определили диапазон от 100 тысяч до 150 тысяч рублей", - уточнили они.
Остальные респонденты оптимальной суммой для отпуска считают от 150 тысяч до 250 тысяч рублей - 17,6%, а 11,2% – от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Самые высокие запросы, более полумиллиона рублей на недельный отпуск, обозначили 2,6% опрошенных.
"При этом 47,4% респондентов признались, что сами не готовы потратить столько денег на отпуск. 28,9% ответили, что скорее готовы, и 23,7% – что готовы однозначно", - заключили аналитики.
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